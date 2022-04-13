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Невежественные ангелы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Невежественные ангелы
Киноафиша Сериалы Невежественные ангелы Сезоны Сезон 1

Le fate ignoranti
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невежественные ангелы»

В 1 сезоне сериала «Невежественные ангелы» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Антония. Ее жизнь была вполне устроена: прекрасный супруг, обожаемая работа. Однако несчастный случай изменил ее жизнь. Героиня потеряла любимого мужа, однако получила возможность узнать о нем много нового. Женщине стало известно, что ее избранник на протяжении последних семи лет изменял ей с другим мужчиной. Проведя собственное расследование, Антония оказывается в странной квартире, где обитает множество красивых итальянцев, транссексуал, иммигрантка из Турции и девушка, оказывающая платные сексуальные услуги.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Невежественные ангелы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Любовь L'amore
Сезон 1 Серия 1
13 апреля 2022
Любовь L'assenza
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2022
Отсутствие Il segreto
Сезон 1 Серия 3
13 апреля 2022
Предательство Il tradimento
Сезон 1 Серия 4
13 апреля 2022
Семья La famiglia
Сезон 1 Серия 5
13 апреля 2022
Мир снаружи Il mondo fuori
Сезон 1 Серия 6
13 апреля 2022
Поездка Il viaggio
Сезон 1 Серия 7
13 апреля 2022
В другом месте L'altrove
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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