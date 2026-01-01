|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Brian Taylor
|Ariel Marx
|1:10
|2
|That’s My Girl
|Ariel Marx
|0:52
|3
|Disappearing
|Ariel Marx
|2:08
|4
|Got Him On Tape
|Ariel Marx
|3:15
|5
|The Gun
|Ariel Marx
|2:30
|6
|One Year Later
|Ariel Marx
|3:17
|7
|Nowhere Left To Run
|Ariel Marx
|5:19
|8
|Hey There Movie Star
|Ariel Marx
|0:55
|9
|Forever
|Ariel Marx
|2:19
|10
|The Raid
|Ariel Marx
|5:14
|11
|Eternal Companion
|Ariel Marx
|2:42
|12
|Do You Recognize Her
|Ariel Marx
|1:58
|13
|Didn’t Hear This From Me
|Ariel Marx
|1:05
|14
|Follow My Instructions
|Ariel Marx
|2:26
|15
|Could You Love a Jailbird
|Ariel Marx
|3:44
|16
|Runaway
|Ariel Marx
|1:49
|17
|Always Gonna Be Pals
|Ariel Marx
|0:37
|18
|You Just Love Me
|Ariel Marx
|1:21
|19
|My Whole Heart
|Ariel Marx
|2:35
|20
|Driving To Ogden
|Ariel Marx
|1:23
|21
|The White Box
|Ariel Marx
|1:11
|22
|Jan’s Birthday
|Ariel Marx
|1:57
|23
|Faulkner Loop Road
|Ariel Marx
|0:37
|24
|Confession
|Ariel Marx
|2:57
|25
|Just Our Family
|Ariel Marx
|0:51
|26
|Eden Before the Snake
|Ariel Marx
|1:30
|27
|Sold the Store
|Ariel Marx
|1:30
|28
|Did It
|Ariel Marx
|1:18
|29
|Letters From B
|Ariel Marx
|1:40
|30
|Stakeout
|Ariel Marx
|2:18
|31
|You’re Too Young
|Ariel Marx
|1:01
|32
|Done Talking
|Ariel Marx
|1:52
|33
|Let It Burn
|Ariel Marx
|2:32
|34
|Enjoy Your Vacation
|Ariel Marx
|1:55
|35
|Evil Man
|Ariel Marx
|2:32
|36
|I Tried
|Ariel Marx
|1:33
|37
|After B
|Ariel Marx
|1:18