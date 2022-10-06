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Друг семьи 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Друг семьи
Киноафиша Сериалы Друг семьи Сезоны Сезон 1

A Friend of the Family
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Друг семьи»

В 1 сезоне сериала «Друг семьи» в небольшом городке пропадает ребенок – двенадцатилетняя девочка Джен Броберг. Она оказывается в плену у соседа и близкого друга своей семьи Роберта Берхтольда, который умудряется настроить Джен против ее родителей, после чего возвращает ее в семью, ничем себя не выдав. Броберги продолжают общаться с Берхтольдом и доверять ему все свои тайны и переживания, а он мастерски использует это, чтобы оплести всю семью паутиной лжи. Через два года история повторяется, и девочка вновь пропадает, попав в лапы обаятельного и милого маньяка, страдающего психическими отклонениями.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Друг семьи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Верховая езда на американских водопадах Horseback Riding in American Falls
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2022
Миссия The Mission
Сезон 1 Серия 2
6 октября 2022
Дар языков The Gift of Tongues
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2022
Символы веры Articles of Faith
Сезон 1 Серия 4
6 октября 2022
Горькая чаша The Bitter Cup
Сезон 1 Серия 5
13 октября 2022
Сын погибели Son of Perdition
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2022
Великий обманщик The Great Deceiver
Сезон 1 Серия 7
27 октября 2022
Внешняя тьма Outer Darkness
Сезон 1 Серия 8
3 ноября 2022
Открытие Revelation
Сезон 1 Серия 9
10 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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