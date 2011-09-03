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Земский доктор. Продолжение 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Земский доктор. Продолжение
Киноафиша Сериалы Земский доктор. Продолжение Сезоны Сезон 1

Земский доктор. Продолжение 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Земский доктор. Продолжение»

В 1 сезоне сериала «Земский доктор. Продолжение» бывший военный Юрий Валуев занимает должность директора школы. Одновременно он со своей дочерью Лео переезжает в дом любимой женщины – одаренного хирурга местной больницы Ольги Самойловой. Вместе с ними живут дочка Оли Катя и ее мать Наталья Георгиевна. Юра хочет заключить официальный брак и завести совместного ребенка, но женщина боится решиться на этот ответственный шаг после прошлых потерь. Однако на работе она возвращается к своему призванию и вновь начинает оперировать пациентов. Тем временем Юра чувствует себя неуютно в женском школьном коллективе.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Земский доктор. Продолжение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 сентября 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 сентября 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 сентября 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 сентября 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 сентября 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 сентября 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 сентября 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
3 сентября 2011
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
3 сентября 2011
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 сентября 2011
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
3 сентября 2011
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
3 сентября 2011
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
3 сентября 2011
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
3 сентября 2011
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
3 сентября 2011
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
3 сентября 2011
График выхода всех сериалов
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