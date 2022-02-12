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Двадцать пять, двадцать один 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Двадцать пять, двадцать один
Киноафиша Сериалы Двадцать пять, двадцать один Сезоны Сезон 1

Twenty-Five Twenty-One
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Двадцать пять, двадцать один»

В 1 сезоне сериала «Двадцать пять, двадцать один» в центре событий оказывается молодая девушка по имени На Хи До. Она настоящий вундеркинд – в старшей школе девушке удалось попасть в национальную сборную по сабельному фехтованию. Пэк Ли Чжин и На Хи До познакомились, когда им было 22 и 18 лет. Они причинили друг другу боль, потом помирились, а спустя 3 года после первой встречи у них начался роман. Пэк Ли Чжин до того, как стать спортивным журналистом UBS, торговал косметикой и подрабатывал охранником. Знакомство с золотой медалисткой На Хи До на Азиатских спортивных играх изменило жизнь юноши.

Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Список серий сериала Двадцать пять, двадцать один График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 февраля 2022
Сезон 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 февраля 2022
Сезон 2 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 февраля 2022
Сезон 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 февраля 2022
Сезон 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 февраля 2022
Сезон 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 февраля 2022
Сезон 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
5 марта 2022
Сезон 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
6 марта 2022
Сезон 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
12 марта 2022
Сезон 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
13 марта 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 марта 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 марта 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
26 марта 2022
Сезон 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
27 марта 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
2 апреля 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
3 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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