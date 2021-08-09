Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Филин
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Филин
Филин (2021 - 2021) Филин 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

Российский детективный сериал «Филин» – это история о докторе, который работает в травматологическом отделении городской клиники. Его имя – Алексей Филиппов, но пациенты привыкли называть врача по прозвищу Филин. Неожиданно он обнаруживает в себе талант детектива. После произошедшей 10 лет назад аварии, в которой погибла его жена, герой страдает от бессонницы и всеми силами старается погрузиться в сон. Для этого Филин использует различные методики. Сначала лучше всего ему помогало спиртное, но вскоре все изменилось.

Филин - трейлер
Филин
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Данила Якушев
Данила Якушев
Андрей Терентьев
Андрей Терентьев
Екатерина Зорина
Екатерина Зорина
Вадим Дубровин
Вадим Дубровин
Екатерина Королева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Филин - Сезон 1 Сезон 1
2021, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Билет на концерт Клавы Коки по цене квартиры в Москве: фанаты опешили
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
«Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Приложение киноафиши