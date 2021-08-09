Российский детективный сериал «Филин» – это история о докторе, который работает в травматологическом отделении городской клиники. Его имя – Алексей Филиппов, но пациенты привыкли называть врача по прозвищу Филин. Неожиданно он обнаруживает в себе талант детектива. После произошедшей 10 лет назад аварии, в которой погибла его жена, герой страдает от бессонницы и всеми силами старается погрузиться в сон. Для этого Филин использует различные методики. Сначала лучше всего ему помогало спиртное, но вскоре все изменилось.