В 1 сезоне сериала «Филин» медик Алексей Филиппов, больше известный по кличке Филин, продолжительное время страдает бессонницей. Это случилось после того, как он попал в серьезную автокатастрофу, в результате которой скончалась его супруга. Филин перепробовал множество способов, чтобы начать спать по ночам. Поначалу ничего, кроме алкогольных напитков, не оказывало нужного эффекта, однако его жизнь изменилась с появлением у героя интереса к расследованиям. Филин внезапно обнаруживает в себе тягу к сыскной деятельности. Вскоре он обзаводится командой единомышленников и начинает охоту за злоумышленниками.