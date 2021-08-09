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Филин 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Филин
Киноафиша Сериалы Филин Сезоны Сезон 1

Филин 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Филин»

В 1 сезоне сериала «Филин» медик Алексей Филиппов, больше известный по кличке Филин, продолжительное время страдает бессонницей. Это случилось после того, как он попал в серьезную автокатастрофу, в результате которой скончалась его супруга. Филин перепробовал множество способов, чтобы начать спать по ночам. Поначалу ничего, кроме алкогольных напитков, не оказывало нужного эффекта, однако его жизнь изменилась с появлением у героя интереса к расследованиям. Филин внезапно обнаруживает в себе тягу к сыскной деятельности. Вскоре он обзаводится командой единомышленников и начинает охоту за злоумышленниками.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Филин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 августа 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 августа 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 августа 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 августа 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 августа 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 августа 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 августа 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 августа 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 августа 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 августа 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
25 августа 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
26 августа 2021
График выхода всех сериалов
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