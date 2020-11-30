В 1 сезоне сериала «Чужая стая» за скверный характер и непримиримость оперуполномоченного Валерия Шатрова ссылают на службу в другой город. Здесь полицейские ради личной выгоды закрывают глаза на деятельность местных криминальных авторитетов. Шатров сразу попадает в самую гущу событий: он оказывается в эпицентре дела, связанного с кражей денежных средств из городского общака. Шатров арестовывает подозреваемого и отказывается отдавать его Олегу Крутакову, криминальному авторитету, которого тот и обокрал. Своим поступком Шатров сразу по прибытии наживает себе врага в лице теневого хозяина города.