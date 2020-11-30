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Чужая стая 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Чужая стая
Киноафиша Сериалы Чужая стая Сезоны Сезон 1

Чужая стая 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чужая стая»

В 1 сезоне сериала «Чужая стая» за скверный характер и непримиримость оперуполномоченного Валерия Шатрова ссылают на службу в другой город. Здесь полицейские ради личной выгоды закрывают глаза на деятельность местных криминальных авторитетов. Шатров сразу попадает в самую гущу событий: он оказывается в эпицентре дела, связанного с кражей денежных средств из городского общака. Шатров арестовывает подозреваемого и отказывается отдавать его Олегу Крутакову, криминальному авторитету, которого тот и обокрал. Своим поступком Шатров сразу по прибытии наживает себе врага в лице теневого хозяина города.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Чужая стая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 декабря 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 декабря 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 декабря 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 декабря 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
3 декабря 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
4 декабря 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
4 декабря 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
7 декабря 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
7 декабря 2020
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
8 декабря 2020
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
8 декабря 2020
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
9 декабря 2020
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
9 декабря 2020
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
10 декабря 2020
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
10 декабря 2020
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
11 декабря 2020
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
11 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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