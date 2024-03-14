В 1 сезоне сериала «Girls on the Bus» в центре событий оказываются четыре женщины, которые работают в сфере журналистики и освещают политические события в стране. Действие происходит накануне президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, когда кандидаты на пост главы государства осуществляют свою предвыборную кампанию. Задача главных героинь – наблюдать за происходящим и доносить объективную картину до широких масс. Сериал посвящен предвыборной кампании экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и основывается на главе «Погоня за Хиллари» из мемуаров репортера Эми Чозик.