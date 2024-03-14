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Девушки в автобусе 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девушки в автобусе
Киноафиша Сериалы Девушки в автобусе Сезоны Сезон 1

Girls on the Bus
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девушки в автобусе»

В 1 сезоне сериала «Girls on the Bus» в центре событий оказываются четыре женщины, которые работают в сфере журналистики и освещают политические события в стране. Действие происходит накануне президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, когда кандидаты на пост главы государства осуществляют свою предвыборную кампанию. Задача главных героинь – наблюдать за происходящим и доносить объективную картину до широких масс. Сериал посвящен предвыборной кампании экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и основывается на главе «Погоня за Хиллари» из мемуаров репортера Эми Чозик.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Девушки в автобусе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2024
Она с ней She's with Her
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2024
Смелость глупости The Audacity of Nope
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2024
Две Америки Two Americas
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2024
Связующие, полные мужчин Binders Full of Men
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2024
Дебаты The Debate
Сезон 1 Серия 6
11 апреля 2024
Нечего бояться, кроме самого страха Nothing to Fear But Fear Itself
Сезон 1 Серия 7
18 апреля 2024
Жизнь - это шоссе Life is a Highway
Сезон 1 Серия 8
25 апреля 2024
Склоняясь к Бруклину Slouching Towards Brooklyn
Сезон 1 Серия 9
2 мая 2024
Повседневность The Everydays
Сезон 1 Серия 10
9 мая 2024
График выхода всех сериалов
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