Аманда Сайфред допрашивает Тома Холланда в трейлере триллера «Переполненная комната»

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил дебютный трейлер антологии «Переполненная комната», главные роли в которой сыграли звезда фильмов про Человека-паука Том Холланд и номинантка на премию «Оскар» Аманда Сайфред. Первый сезон шоу вдохновлен бестселлером Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана». Книга повествует о знаменитом преступнике с диссоциативным расстройством идентичности, в голове которого умещалось 24 личности.

Действие психологического триллера начнется летом 1979 года на Манхэттене. В центре повествования окажется молодой человек Дэнни Салливан (Холланд), являющийся киноверсией Миллигана. Главного героя арестовывают по обвинению в шокирующем преступлении. За расследование этого дела берется необычный следователь Рай Гудвин (Сайфред). Во время общения с женщиной парень по крупицам раскрывает ей элементы своего прошлого, благодаря чему сыщику-психологу в итоге открывается истинная картина того, из-за чего Салливан попал за решетку.

Шоураннером выступил Акива Голдсман («Игры разума»), а в режиссерскую команду вошли Корнел Мундруцо («Фрагменты женщины»), Мона Фастволд Лерче («Мир грядущий») и Алан Тейлор («Клан Сопрано»). В актерском составе также задействованы Эмми Россам, Саша Лэйн, Левон Турман-Хоук, Кристофер Эбботт, Томас Садоски, Уилл Чейз, Сэм Вартоломеос и Джейсон Айзекс.

Премьера первых трех эпизодов «Переполненной комнаты» состоится 9 июня.