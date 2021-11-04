Сериал «Вмешательство» – это российская приключенческая драма о судьбе молодой девушки Марии. Она выросла в неблагополучной семье, а теперь вынуждена сама заботиться о старенькой бабушке и младшем брате. У Маши есть парень, но он не дает ей столь необходимых ей сейчас заботы, любви и тепла. О счастливом браке героиня может только мечтать. В один прекрасный день ее и без того нелегкая жизнь переворачивается еще больше. Маша узнает, что у нее тяжелая болезнь. Однако одновременно с этой новостью она получает и человека, способного ее поддержать.