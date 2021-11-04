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Киноафиша Сериалы Вмешательство
Вмешательство (2021 - 2021) Вмешательство 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 41 минута
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 2 часа 44 минуты
О чем сериал

Сериал «Вмешательство» – это российская приключенческая драма о судьбе молодой девушки Марии. Она выросла в неблагополучной семье, а теперь вынуждена сама заботиться о старенькой бабушке и младшем брате. У Маши есть парень, но он не дает ей столь необходимых ей сейчас заботы, любви и тепла. О счастливом браке героиня может только мечтать. В один прекрасный день ее и без того нелегкая жизнь переворачивается еще больше. Маша узнает, что у нее тяжелая болезнь. Однако одновременно с этой новостью она получает и человека, способного ее поддержать.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Мария Фомина
Мария Фомина
Андрис Кейшс
Андрис Кейшс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вмешательство - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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