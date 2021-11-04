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Вмешательство 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вмешательство
Киноафиша Сериалы Вмешательство Сезоны Сезон 1

Вмешательство 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Вмешательство»

В 1 сезоне сериала «Вмешательство» юная девушка Мария живет в бедном районе на окраине города. Ее родители мертвы, а на ее хрупких плечах с ранних лет лежит забота о маленьком брате и больной бабушке. Маша мечтает о настоящей крепкой семье. Она даже заводит отношения с соседским парнем, но они не приносят любви и радости ни ей, ни ему. Девушка даже не представляет, что вскоре ее жизнь в корне изменится. Вот только произойдет это совсем не как в сказке. Однажды героине становится плохо на улице. Поблизости оказывается кардиохирург Матвей Сергеевич. Спаситель становится для Маши близким человеком, вот только он сообщает ей страшный диагноз.

Рейтинг сериала

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4.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Вмешательство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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