В 1 сезоне сериала «Вмешательство» юная девушка Мария живет в бедном районе на окраине города. Ее родители мертвы, а на ее хрупких плечах с ранних лет лежит забота о маленьком брате и больной бабушке. Маша мечтает о настоящей крепкой семье. Она даже заводит отношения с соседским парнем, но они не приносят любви и радости ни ей, ни ему. Девушка даже не представляет, что вскоре ее жизнь в корне изменится. Вот только произойдет это совсем не как в сказке. Однажды героине становится плохо на улице. Поблизости оказывается кардиохирург Матвей Сергеевич. Спаситель становится для Маши близким человеком, вот только он сообщает ей страшный диагноз.