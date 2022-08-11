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Зверобой 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зверобой
Киноафиша Сериалы Зверобой Сезоны Сезон 1

Зверобой 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зверобой»

В 1 сезоне сериала «Зверобой» следователь Олег Хлебников много месяцев охотится за опасным преступником – серийным педофилом. Наконец загнав злодея в угол, полицейский ни за что не хочет его упускать. Однако преступник начинает отстреливаться и в ходе перестрелки погибает. Но долгожданного «хэппи энда» не случается – выясняется, что маньяк был весьма уважаемым в Москве человеком и постоянным героем светской хроники. Высшие чины не хотят порочить его имя, а потому обвиняют в его «случайной гибели» самого Олега и отправляют его служить в далекий северный город Вахта.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Зверобой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 августа 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 августа 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 августа 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 августа 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 августа 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 августа 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 августа 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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