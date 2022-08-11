В 1 сезоне сериала «Зверобой» следователь Олег Хлебников много месяцев охотится за опасным преступником – серийным педофилом. Наконец загнав злодея в угол, полицейский ни за что не хочет его упускать. Однако преступник начинает отстреливаться и в ходе перестрелки погибает. Но долгожданного «хэппи энда» не случается – выясняется, что маньяк был весьма уважаемым в Москве человеком и постоянным героем светской хроники. Высшие чины не хотят порочить его имя, а потому обвиняют в его «случайной гибели» самого Олега и отправляют его служить в далекий северный город Вахта.