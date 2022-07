1 Prologue Christopher Willis 1:50

2 Pole Position Christopher Willis 1:14

3 Lasso Come Home Christopher Willis 0:38

4 Another Brick in the Wall Christopher Willis 0:31

5 Tropical Detour Christopher Willis 0:52

6 Tunnel Trouble Christopher Willis 1:02

7 High Wire Histrionics Christopher Willis 1:11

8 Electri - Frying Christopher Willis 0:53

9 Nine Lives Christopher Willis 0:36

10 Highly Strung Christopher Willis 1:25

11 Dog Delivery Christopher Willis / Christopher Willis, Drew Conley 0:44

12 Finger Puppets Christopher Willis 0:55

13 In a Twist Christopher Willis 0:38

14 Cat at the Bat Christopher Willis 1:09

15 All at Sea Christopher Willis 1:16

16 Entering the Museum Christopher Willis / Christopher Willis, Drew Conley 1:15

17 The Great Skeleton Swap Christopher Willis / Christopher Willis, Drew Conley 0:34

18 Bad to the Bone Christopher Willis 1:01

19 Carnival Barker Christopher Willis 0:38

20 Dino Dominoes Christopher Willis 0:54

21 Skullduggery Christopher Willis 0:32

22 Dino Dog Fight Christopher Willis 1:20

23 Tarpit Tailspin Christopher Willis 0:46

24 The Purr - Ly Gates Christopher Willis 0:49

25 Cleo - Catra Christopher Willis 1:08

26 Meow You See Me Christopher Willis / Christopher Willis, Drew Conley 0:36

27 Domestic Blues Christopher Willis 0:34

28 Pharaohs and Felines Christopher Willis 1:27

29 Horrific Hieroglyphics Christopher Willis 1:18

30 Egyptian Conniption Christopher Willis 1:00

31 Pileso 'pots Christopher Willis 1:24

32 En Guard Dog Christopher Willis 1:27

33 The Peanut Song (feat. Mike Hollingsworth & Elyse Willis) Christopher Willis 0:32

34 Like Cats and Dogs Christopher Willis 0:59

35 Bubonic Tonic Christopher Willis 0:32

36 Ship of Tools Christopher Willis 0:53

37 Hammer Heads Christopher Willis 0:33

38 Culet Confusion Christopher Willis / Christopher Willis, Drew Conley 1:11

39 A Cat in Hell Christopher Willis 1:00

40 Sliced Cat Christopher Willis 1:40

41 Mined over Matter Christopher Willis 1:23

42 Puss in Bits Christopher Willis 1:26

43 Bombs Away Christopher Willis 1:18

44 The Art of the Steal Christopher Willis 1:36