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Постер к сериалу Кот-ворюга
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Киноафиша Сериалы Кот-ворюга
Кот-ворюга (2022 - …) Cat Burglar 12+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 12 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 12 минут
О чем сериал

Комедийный мультипликационный сериал «Cat Burglar» – это интерактивный проект, в котором зрители будут не только наблюдателями, но и активными участниками действа. В центре событий оказывается кот Роуди, который собирается попасть в музей и добыть бесценный трофей. Для того чтобы осуществить задумку, он должен обмануть щенка по кличке Арахис, который охранят вход, и похитить несколько полотен. Зрители могут смотреть мультсериал неограниченное число раз. В зависимости от принятых ими решений финал будет меняться.

Кот-ворюга - трейлер
Кот-ворюга
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тревор Дивэлл
Джеймс Адомиан
Джеймс Адомиан
Алан Ли
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кот-ворюга - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 1 эпизод
 
Слушать саундтрек сериала Кот-ворюга
Кадры из сериала
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