Комедийный мультипликационный сериал «Cat Burglar» – это интерактивный проект, в котором зрители будут не только наблюдателями, но и активными участниками действа. В центре событий оказывается кот Роуди, который собирается попасть в музей и добыть бесценный трофей. Для того чтобы осуществить задумку, он должен обмануть щенка по кличке Арахис, который охранят вход, и похитить несколько полотен. Зрители могут смотреть мультсериал неограниченное число раз. В зависимости от принятых ими решений финал будет меняться.