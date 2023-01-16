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Безсоновъ 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Безсоновъ
Киноафиша Сериалы Безсоновъ Сезоны Сезон 1

Безсоновъ 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Безсоновъ»

В 1 сезоне сериала «Безсоновъ» в конце XIX века в Петербурге происходит череда загадочных убийств. Все жертвы – молодые женщины, как дворянского, так и простого происхождения. Улики приводят полицейских к наследнику старинного рода – князю Николаю Безсонову. Молодого человека обвиняют в пособничестве убийце. Однако он не признает вину и решает самостоятельно вернуть свое доброе имя. Выясняется, что Николай обладает редкими для своего времени способностями: отменной памятью, железной логикой и незаурядным умом. Эти качества позволяют ему найти настоящего преступника. После этого князь понимает, что его призвание – расследования.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Безсоновъ График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 января 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 января 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 января 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 января 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 января 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
20 января 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 января 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
23 января 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
23 января 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
24 января 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
24 января 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
25 января 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
25 января 2023
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
26 января 2023
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
26 января 2023
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
27 января 2023
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
27 января 2023
График выхода всех сериалов
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