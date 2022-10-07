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Впусти меня 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Впусти меня
Киноафиша Сериалы Впусти меня Сезоны Сезон 1

Let the Right One In
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Впусти меня»

В 1 сезоне сериала «Впусти меня» в центре событий оказываются мужчина средних лет по имени Марк и его совсем юная дочь Элеонора. Герои вынуждены жить очень уединенной жизнью, чтобы держать втайне от окружающих особенности девочки. Элеонора, которая выглядит как обычный 12-летний ребенок, на самом деле является вампиром. Обращение случилось десять лет назад, и теперь мужчина отпускает ее на улицу только ночью. Самому Марку, чтобы поддерживать существование своей дочери, приходится искать для Элеоноры человеческую кровь. Он старается обеспечить ее хотя бы минимальным количеством, необходимым для выживания.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Впусти меня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Все ради крови Anything for Blood
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2022
Заступник Intercessors
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2022
Разбитое стекло Broken Glass
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2022
Походы Outings
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2022
Любой ценой Quoquo Modo Necessarium
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2022
Звездочеты Stargazers
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 2022
Больше, чем вы когда-либо знали More Than You'll Ever Know
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 2022
Или остаться и умереть Or Stay and Die
Сезон 1 Серия 8
25 ноября 2022
Монстр Monster
Сезон 1 Серия 9
2 декабря 2022
Что делается в темноте What's Done in the Dark
Сезон 1 Серия 10
9 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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