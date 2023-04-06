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Бриолин: восхождение «Леди в розовом» 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бриолин: восхождение «Леди в розовом»
Киноафиша Сериалы Бриолин: восхождение «Леди в розовом» Сезоны Сезон 1

Grease: Rise of the Pink Ladies
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бриолин: восхождение «Леди в розовом»»

В 1 сезоне сериала «Grease: Rise of the Pink Ladies» события разворачиваются в 1950-е годы, в калифорнийской школе Райделл Хай. В центре сюжета оказываются старшеклассники Дэнни Зуко и Сэнди Олссен, которые принадлежат к разным компаниям. Герои случайно знакомятся на пляже летом и уже тогда испытывают влечение друг к другу. При этом Сэнди – скромница и отличница, а Дэнни – лидер школьной банды, имиджу которого может навредить связь с «приличной» девочкой. Он делает вид, что не помнит об их пляжном романе, а Сэнди продолжает тихо страдать по юноше. Вскоре местная женская группа «Леди в розовом» принимает Олссен в свои ряды и пытается изменить ее стиль.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бриолин: восхождение «Леди в розовом»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мы будем править школой We're Gonna Rule the School
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2023
Слишком чистый, чтобы быть розовым Too Pure to Be Pink
Сезон 1 Серия 2
6 апреля 2023
Итак, это Райделл So This Is Rydell
Сезон 1 Серия 3
13 апреля 2023
Если ты не можешь быть спортсменом, будь спортивным болельщиком If You Can't Be an Athlete, Be an Athletic Supporter
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2023
Ты не можешь просто так покинуть автокинотеатр You Can't Just Walk Out of a Drive-In
Сезон 1 Серия 5
27 апреля 2023
Неаккуратные секунды - не в моем стиле Sloppy Seconds Ain't My Style
Сезон 1 Серия 6
4 мая 2023
Путешествую ради синяков Cruisin' For Bruisin'
Сезон 1 Серия 7
11 мая 2023
Или на школьных танцах... Or At The High School Dance...
Сезон 1 Серия 8
18 мая 2023
Ты бросаешь Райделл? You're Dropping Out of Rydell?
Сезон 1 Серия 9
25 мая 2023
Гонка за розовыми Racing for Pinks
Сезон 1 Серия 10
1 июня 2023
График выхода всех сериалов
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