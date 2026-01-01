Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Опасные отношения»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Начальная школа Эбботт
Награды
Награды и номинации «Начальная школа Эбботт»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о сериале
Золотой глобус 2023
Лучшая комедия/мюзикл
Победитель
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2026
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Золотой глобус 2025
Лучшая женская роль на ТВ (комедия или мюзикл)
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Лучший сериал (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Лучший сериал (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучшая комедийная роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Сотрудник ГИБДД остановил и просит подуть в трубочку? Вот что вы обязаны делать, а что нет – объяснил адвокат
Инспектор ГИБДД просит открыть багажник? Юрист объяснил, что нужно отвечать – в большинстве случаев вас сразу отпустят
Как раньше уже не будет: как теперь будем передавать показания счетчиков горячей и холодной воды в 2026 году
Петрову до Питта как до Луны: голливудский боевик о танкистах кладёт распиаренный «Т-34» на лопатки
Этот мини-сериал НТВ можно глянуть 9 Мая: мог быть «банальный боевик», но вышли 4 «цельные» серии – 90000 зрителей поставили им 7.3
Зрители пересмотрели 3 эпизод 4 сезона и не поверили своим ушам: финал «Игры престолов» был очевиден еще тогда
В США есть свой «Первый отдел» от HBO: детектив входит в число лучших сериалов — местную злодейку побаивается даже Кинг
В России запретили «параллельный» прокат, но эти премьеры мая идеальны для похода в кино – критик назвал 3 топ-новинки (есть даже Голливуд!)
«Все сезоны храню на съёмном жёстком диске»: зрители спорят, где Сергей Жарков круче — в «Первом отделе» или «Аутсайдере»
Толкин сам запутался, а фанаты спорят до сих пор: о каких двух крепостях говорится в названии «Властелина колец»
До финала «Приговора» осталось 6 серий, но зрители уже вынесли свой «приговор» сериалу со звездой «Невского»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667