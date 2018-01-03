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Сальса 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сальса
Киноафиша Сериалы Сальса Сезоны Сезон 1

Сальса 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сальса»

В 1 сезоне сериала «Сальса» Ира Каневская работает в крупном банке в Москве. Она руководит целым отделением. Ирину вполне можно назвать карьеристкой, она посвящает много времени профессии, не уделяя внимания своей личной жизни. Однажды героиня знакомится с мужчиной, который открывает для нее мир танца. После занятий сальсой Каневская понимает, что она не хочет отныне терпеть лицемерие коллег и фальшь в отношениях. Женщина влюбляется в своего тренера Игоря. Но он пользуется популярностью среди многих девушек, которые увлекаются танцами. Очаровательного сальсеро соблазняет юная кубинка...

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Список серий 1-го сезона сериала «Сальса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
3 января 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
3 января 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
4 января 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
4 января 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
5 января 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
5 января 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
9 января 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
9 января 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
10 января 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
10 января 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
11 января 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
11 января 2018
График выхода всех сериалов
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