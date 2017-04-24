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Оптимисты 2017 - 2021 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Оптимисты
Киноафиша Сериалы Оптимисты Сезоны Сезон 1

Оптимисты 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 13
Продолжительность сезона 11 часов 3 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Оптимисты»

В 1 сезоне сериала «Оптимисты» четверо друзей с отличием оканчивают Московский институт международных отношений и получают необычное предложение. Леня, Андрей, Аркадий и Рута должны стать участниками особой Информационно-аналитической группы при правительстве Советского Союза. Теперь в их обязанности входит создание позитивного образа страны за рубежом. Они должны следить за последними политическими и культурными веяниями и предугадывать ходы противников наперед. МИД прислушивается к рекомендациям молодых экспертов, ведь они бывали во многих странах, а политика для них – занимательная игра.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Оптимисты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2017
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
24 апреля 2017
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
25 апреля 2017
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
25 апреля 2017
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
25 апреля 2017
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
26 апреля 2017
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
26 апреля 2017
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
27 апреля 2017
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
27 апреля 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 апреля 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 апреля 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
28 апреля 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
28 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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