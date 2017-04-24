В 1 сезоне сериала «Оптимисты» четверо друзей с отличием оканчивают Московский институт международных отношений и получают необычное предложение. Леня, Андрей, Аркадий и Рута должны стать участниками особой Информационно-аналитической группы при правительстве Советского Союза. Теперь в их обязанности входит создание позитивного образа страны за рубежом. Они должны следить за последними политическими и культурными веяниями и предугадывать ходы противников наперед. МИД прислушивается к рекомендациям молодых экспертов, ведь они бывали во многих странах, а политика для них – занимательная игра.