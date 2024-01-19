В 1 сезоне сериала «Зорро» в центре событий оказывается народная мстительница в маске – молодая женщина, родившаяся в Латинской Америке. Она одержима желанием найти преступников, виновных в смерти ее отца, заставить их заплатить за содеянное и восстановить социальную справедливость. Героиня надевает маску и плащ Зорро, после чего присоединяется к секретной организации в образе знаменитого протагониста. Став участницей тайного сообщества, она стремится защитить всех угнетенных и тех, кто не может добиться правосудия. Юная Зорро отомстит плохим людям, уверенным в своей безнаказанности.