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Зорро 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Зорро
Киноафиша Сериалы Зорро Сезоны Сезон 1

Zorro 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зорро»

В 1 сезоне сериала «Зорро» в центре событий оказывается народная мстительница в маске – молодая женщина, родившаяся в Латинской Америке. Она одержима желанием найти преступников, виновных в смерти ее отца, заставить их заплатить за содеянное и восстановить социальную справедливость. Героиня надевает маску и плащ Зорро, после чего присоединяется к секретной организации в образе знаменитого протагониста. Став участницей тайного сообщества, она стремится защитить всех угнетенных и тех, кто не может добиться правосудия. Юная Зорро отомстит плохим людям, уверенным в своей безнаказанности.

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Список серий 1-го сезона сериала «Зорро» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Избранный The Chosen One
Сезон 1 Серия 1
19 января 2024
Наследство Inheritance
Сезон 1 Серия 2
19 января 2024
Ставка The Bet
Сезон 1 Серия 3
19 января 2024
Месть Revenge
Сезон 1 Серия 4
19 января 2024
Казнь The Execution
Сезон 1 Серия 5
19 января 2024
Игры с масками Mask Games
Сезон 1 Серия 6
19 января 2024
Миф The Myth
Сезон 1 Серия 7
19 января 2024
Свадьба The Wedding
Сезон 1 Серия 8
19 января 2024
Разоблачение Unmasked
Сезон 1 Серия 9
19 января 2024
Танец трех похоронных масок The Three Funeral Mask Dance
Сезон 1 Серия 10
19 января 2024
График выхода всех сериалов
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