«Fallout»: Рецензия Киноафиши

Пока одни продюсеры погрязли в ненужных ремейках и бесконечных франшизах, другие научились экранизировать игры. Сплошные неудачи резко сменились вереницей крепких проектов: «Аркейн», «Киберпанк: Бегущие по краю», «Одни из нас». Теперь в этот ряд можно смело ставить Fallout, сумевший оправдать завышенные ожидания фанатов франшизы.

Как и с другими успешными экранизациями игр, зрителю можно ни разу в жизни не держать в руках геймпад, чтобы проникнуться происходящим. С помощью трагической завязки, отрывок бесед и телевизионных новостей нас молниеносно погружают в предысторию вселенной Fallout. В середине прошлого века наука резко шагнула вперед, развитие культуры остановилось, а отношения между странами накалились до предела. Стиль 50-х соседствовал с робототехникой и ядерным оружием, пока в 2077 году не случилась Великая война. Всего за пару часов сверхдержавы запустили друг в друга такое количество боеголовок, что почти все население Земли было уничтожено.

С Великой войны прошло уже больше 200 лет, но за это время ядерная катастрофа никак не отразилась на спасательном Убежище 33. Потомки богатейших людей живут спокойную жизнь, пока на них не совершается атака рейдеров. Люди из Пустошей устраивают кровавую мясорубку и берут в плен смотрителя Убежища. Его дочь Люси вынуждена впервые выйти на поверхность, чтобы спасти отца. Помимо Люси, сюжет фокусируется на нескольких равноценных сюжетных линиях. Одна из них — о сохранившем свой рассудок, но лишившемся носа и морали гуле. Зомбиподобное существо, которое раньше было Купером Говардом, голливудской суперзвездой вестернов. Влияние радиации сильно продлило жизнь Говарду, и поэтому его воспоминания предоставляют объемную картину двух веков апокалипсиса. Также на экране появляется Максимус, новобранец военной организации Братства Стали. Пути трех героев пересекаются из-за общей цели — некоего Макгаффина, погоня за которым выводит на первый план то одних, то других героев.

Fallout

Каждый персонаж собирает в себе самые знаковые элементы франшизы и подкидывает фанатам десятки пасхалок. Реверансы в сторону оригинала вызывают радость узнавания у игрока, но никогда не становятся фансервисом. Самое главное, что сохраняет шоураннер Джонатан Нолан, — это баланс между трагедией и комичным абсурдом, сопровождающим всю серию игр.

Заставки в начале и конце меняются в каждой серии, а между ними отрубаются головы, простреливаются туловища и разрубаются жуткие мутировавшие существа. Ретрофутуризм игры отлично передан дизайнами костюмов, а больше всего — музыкой. Кантри и джаз почти не затихают на протяжении всего сезона. Хитам Ink Spots, Nat King Cole и Джонни Кэша удается прекрасно существовать в атмосфере разрушительных технологий и рек крови.

Fallout

Дорогие спецэффекты на фоне детально сконструированного пространства выглядят отлично, но раздутый хронометраж мешает ими насладиться в полной мере. Затягивание планов и сбитый ритм лишает динамики самые крутые боевые сцены. В резком монтаже трейлера они производили ядерный эффект, но в потоке шоу не обладают той же разрушительной силой.

Fallout

Fallout не достигает своих вершин в монтаже и силе своих героев (образ Максимуса заметно проигрывает развитию характеров Люси и Гуля). Сценарно ретрофутуристический проект смотрелся бы менее «ретро», выйди он на несколько лет раньше. Например, целая детективная ветка с жителями Убежища выглядит вторично по сравнению с прошлогодним «Укрытием». В целом же сериал талантливо перерабатывает знакомую историю. Кропотливая работа над дизайном мира создает разнообразное запоминающееся пространство. В нем постоянно сталкиваются жестокость и нежность, прошлое и будущее, человек и машина. Сериалу еще есть что рассказать о своих персонажах, вседозволенности лидеров государств и разрушительной силе корпораций. К тому же средства на второй сезон уже успели упасть в копилку создателей.