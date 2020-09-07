В 1 сезоне сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие» события разворачиваются в Центральном зоопарке Нью-Йорка. Главным героям – команде зверят – нужно вручить плюшевого медвежонка, принадлежащего Джейки, их любимому посетителю. Тем временем жираф Мелман проводит лучший день в своей жизни, а у Алекса появляется соперник. Львенок всеми силами пытается произвести впечатление на тех, кто пришел в зоопарк. В особенности, на свою любимицу Клэр. А вот бегемотихе Глории некогда ублажать соглядатаев. Она сосредоточена на том, чтобы воплотить в жизнь свою новую мечту и стать выдающейся балериной.