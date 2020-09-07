Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мадагаскар: Маленькие и дикие 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мадагаскар: Маленькие и дикие
Киноафиша Сериалы Мадагаскар: Маленькие и дикие Сезоны Сезон 1

Madagascar: A Little Wild
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие»

В 1 сезоне сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие» события разворачиваются в Центральном зоопарке Нью-Йорка. Главным героям – команде зверят – нужно вручить плюшевого медвежонка, принадлежащего Джейки, их любимому посетителю. Тем временем жираф Мелман проводит лучший день в своей жизни, а у Алекса появляется соперник. Львенок всеми силами пытается произвести впечатление на тех, кто пришел в зоопарк. В особенности, на свою любимицу Клэр. А вот бегемотихе Глории некогда ублажать соглядатаев. Она сосредоточена на том, чтобы воплотить в жизнь свою новую мечту и стать выдающейся балериной. 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Мадагаскар: Маленькие и дикие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Потребности медведя The Bear Necessities
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2020
Мелман в кино Melman at the Movies
Сезон 1 Серия 2
7 сентября 2020
Все любят (морского) льва Everybody Loves a (Sea) Lion
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2020
Бегемот Лейк Hippo Lake
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2020
Лучшие фанаты навсегда Best Fans Forever
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2020
Глориазавр Gloriasaurus
Сезон 1 Серия 6
7 сентября 2020
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше