В 6 сезоне сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие» в центре событий снова окажутся веселые зверушки, которые обитают в Центральном зоопарке Нью-Йорка. Их ждет множество увлекательных приключений. Львенок Алекс по-прежнему будет дружить с зеброй Марти. Они всегда готовы прийти друг другу на выручку. Жираф Мелман и бегемотиха Глория еще больше сблизятся. У них появятся и новые друзья, с которыми поначалу непросто будет найти общий язык. Животные будут так же привлекать внимание посетителей, в особенности детей, вовсю озорничать и понемногу взрослеть, постигая правила дружбы, любви и взаимопомощи.