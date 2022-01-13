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Мадагаскар: Маленькие и дикие 2020, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Мадагаскар: Маленькие и дикие
Киноафиша Сериалы Мадагаскар: Маленькие и дикие Сезоны Сезон 6

Madagascar: A Little Wild
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 13 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 18 минут
О чем 6-й сезон сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие»

В 6 сезоне сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие» в центре событий снова окажутся веселые зверушки, которые обитают в Центральном зоопарке Нью-Йорка. Их ждет множество увлекательных приключений. Львенок Алекс по-прежнему будет дружить с зеброй Марти. Они всегда готовы прийти друг другу на выручку. Жираф Мелман и бегемотиха Глория еще больше сблизятся. У них появятся и новые друзья, с которыми поначалу непросто будет найти общий язык. Животные будут так же привлекать внимание посетителей, в особенности детей, вовсю озорничать и понемногу взрослеть, постигая правила дружбы, любви и взаимопомощи. 

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Список серий сериала Мадагаскар: Маленькие и дикие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Потерянный и фунт Lost and Pound
Сезон 6 Серия 1
13 января 2022
Строго сальса Strictly Salsa
Сезон 6 Серия 2
13 января 2022
Король смиренных King of the Humble
Сезон 6 Серия 3
13 января 2022
Засада скорой помощи Ambulance Ambush
Сезон 6 Серия 4
13 января 2022
У Глории они все есть Gloria's Got ‘Em All
Сезон 6 Серия 5
13 января 2022
А как насчет Билла What About Bill
Сезон 6 Серия 6
13 января 2022
График выхода всех сериалов
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