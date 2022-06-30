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Мадагаскар: Маленькие и дикие 2020 - 2022, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Мадагаскар: Маленькие и дикие
Киноафиша Сериалы Мадагаскар: Маленькие и дикие Сезоны Сезон 8

Madagascar: A Little Wild
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 30 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 41 минута
О чем 8-й сезон сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие»

В 8 сезоне сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие» приключения очаровательной четверки в лице льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемотика Глории продолжаются. Культовые персонажи продолжают жить в зоопарке, расположенном на территории Центрального парка. У каждого из маленьких персонажей есть свои большие мечты. Юные герои постоянно попадают в какие-то истории, знакомятся с новыми посетителями зоопарка, заводят дружбу с детьми, ссорятся, мирятся и поддерживают друг друга. Кроме того, зверята постоянно генерируют какие-то креативные идеи, которые торопятся воплотить в жизнь.

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Список серий сериала Мадагаскар: Маленькие и дикие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Крысы Rats
Сезон 8 Серия 1
30 июня 2022
У Ант'Ней есть талант Ant'Ney's Got Talent
Сезон 8 Серия 2
30 июня 2022
Выброшенный на берег Beached
Сезон 8 Серия 3
30 июня 2022
Странная лягушка Odd Frog Out
Сезон 8 Серия 4
30 июня 2022
История Бронкса (зоопарка) A Bronx (Zoo) Tale
Сезон 8 Серия 5
30 июня 2022
Большой прорыв Марти Marty's Big Break
Сезон 8 Серия 6
30 июня 2022
Последний Фуртье The Final Furtier
Сезон 8 Серия 7
30 июня 2022
График выхода всех сериалов
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