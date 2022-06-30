В 8 сезоне сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие» приключения очаровательной четверки в лице льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемотика Глории продолжаются. Культовые персонажи продолжают жить в зоопарке, расположенном на территории Центрального парка. У каждого из маленьких персонажей есть свои большие мечты. Юные герои постоянно попадают в какие-то истории, знакомятся с новыми посетителями зоопарка, заводят дружбу с детьми, ссорятся, мирятся и поддерживают друг друга. Кроме того, зверята постоянно генерируют какие-то креативные идеи, которые торопятся воплотить в жизнь.