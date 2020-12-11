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Мадагаскар: Маленькие и дикие 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мадагаскар: Маленькие и дикие
Киноафиша Сериалы Мадагаскар: Маленькие и дикие Сезоны Сезон 2

Madagascar: A Little Wild
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 18 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие»

Во 2 сезоне сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие» до зебры Марти доносятся ужасающие слухи о новой обитательнице зоопарка – Летучей мыши. Отважный малыш полон решимости обеспечить своим друзьям защиту от опасного пришельца. Но когда Летучая мышь помогает ему выпутаться из непростой ситуации, Марти осознает, что лучше сначала узнать кого-то, а потом уже составлять свое мнение о нем. Алекса приняли за мейн-куна, что стало поводом для больших перемен в жизни львенка. Тем временем Мелману приходится бороться со своими страхами и переживать, что подарок на день рождения не понравится Кейт.

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Список серий сериала Мадагаскар: Маленькие и дикие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сказка о двух котятах2 A Tale of Two Kitties
Сезон 2 Серия 1
11 декабря 2020
Начальник пожарной охраны Мелман Fire Marshal Melman
Сезон 2 Серия 2
11 декабря 2020
Необычные пятые Fancy Fifths
Сезон 2 Серия 3
11 декабря 2020
Клуб сиделок для ежей Hedgehog Sitters Club
Сезон 2 Серия 4
11 декабря 2020
КупКейт CupKate
Сезон 2 Серия 5
11 декабря 2020
Побочная история вредителя Pest Side Story
Сезон 2 Серия 6
11 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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