Во 2 сезоне сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие» до зебры Марти доносятся ужасающие слухи о новой обитательнице зоопарка – Летучей мыши. Отважный малыш полон решимости обеспечить своим друзьям защиту от опасного пришельца. Но когда Летучая мышь помогает ему выпутаться из непростой ситуации, Марти осознает, что лучше сначала узнать кого-то, а потом уже составлять свое мнение о нем. Алекса приняли за мейн-куна, что стало поводом для больших перемен в жизни львенка. Тем временем Мелману приходится бороться со своими страхами и переживать, что подарок на день рождения не понравится Кейт.