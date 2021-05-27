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Мадагаскар: Маленькие и дикие 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Мадагаскар: Маленькие и дикие
Киноафиша Сериалы Мадагаскар: Маленькие и дикие Сезоны Сезон 3

Madagascar: A Little Wild
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 27 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 41 минута
О чем 3-й сезон сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие»

В 3 сезоне сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие» Алекс отправился на американские горки на Кони-Айленд, чтобы доказать – небольшой рост имеет свои преимущества. Тем временем Мелман узнает, что такое ревность, когда в Центральном зоопарке появляется ленивец Люсия. Спустя время жирафу приходится удерживать ее, полную решимости оставить свою среду обитания. Зверята готовятся встречать Новый год. В это время Мелман пропускает час отхода ко сну для того, чтобы вместе с компанией своих старших товарищей увидеть кое-что важное. Бегемот Глория знакомится со своей новой соседкой по имени Лала.

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Список серий сериала Мадагаскар: Маленькие и дикие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Алекс и Бегемот Alex and Behemoth
Сезон 3 Серия 1
27 мая 2021
Я люблю Лючию I Love Lucia
Сезон 3 Серия 2
27 мая 2021
Счастливой спячки Happy Snooze Year
Сезон 3 Серия 3
27 мая 2021
Сказка о головастике A Tadpole Tale
Сезон 3 Серия 4
27 мая 2021
День сурка Groundhog Day
Сезон 3 Серия 5
27 мая 2021
Что бы ни плавало на твоем поплавке Whatever Floats Your Float
Сезон 3 Серия 6
27 мая 2021
Рождается рев A Roar Is Born
Сезон 3 Серия 7
27 мая 2021
График выхода всех сериалов
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