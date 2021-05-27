В 3 сезоне сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие» Алекс отправился на американские горки на Кони-Айленд, чтобы доказать – небольшой рост имеет свои преимущества. Тем временем Мелман узнает, что такое ревность, когда в Центральном зоопарке появляется ленивец Люсия. Спустя время жирафу приходится удерживать ее, полную решимости оставить свою среду обитания. Зверята готовятся встречать Новый год. В это время Мелман пропускает час отхода ко сну для того, чтобы вместе с компанией своих старших товарищей увидеть кое-что важное. Бегемот Глория знакомится со своей новой соседкой по имени Лала.