В 5 сезоне сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие» Лана отправилась к большой воде, и Глория отчаянно ищет нового соседа, с которым можно было бы поиграть. Тем временем Мелман очень переживает из-за своей первой ночевки с приятелями в кемпинге, который располагается в свободной зоне Центрального зоопарка. Также банда устраивает соревнование по баскетболу, чтобы выяснить, кто из них является лучшим игроком. Глория жульничает, чтобы одержать победу над соперниками. А львенок Алекс готовится к выступлению, о котором очень долго мечтал. Однако в последний момент он понимает, что не сможет принять в нем участие.