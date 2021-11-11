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Мадагаскар: Маленькие и дикие 2020, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Мадагаскар: Маленькие и дикие
Киноафиша Сериалы Мадагаскар: Маленькие и дикие Сезоны Сезон 5

Madagascar: A Little Wild
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 11 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 18 минут
О чем 5-й сезон сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие»

В 5 сезоне сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие» Лана отправилась к большой воде, и Глория отчаянно ищет нового соседа, с которым можно было бы поиграть. Тем временем Мелман очень переживает из-за своей первой ночевки с приятелями в кемпинге, который располагается в свободной зоне Центрального зоопарка. Также банда устраивает соревнование по баскетболу, чтобы выяснить, кто из них является лучшим игроком. Глория жульничает, чтобы одержать победу над соперниками. А львенок Алекс готовится к выступлению, о котором очень долго мечтал. Однако в последний момент он понимает, что не сможет принять в нем участие.

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Список серий сериала Мадагаскар: Маленькие и дикие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сказка о лягушке A Frog Tale
Сезон 5 Серия 1
11 ноября 2021
Немного диковатый A Little Too Wild
Сезон 5 Серия 2
11 ноября 2021
Путешествие на секретную игровую площадку Journey to the Secret Playground
Сезон 5 Серия 3
11 ноября 2021
Игра, в которой невозможно выиграть The Losing Game
Сезон 5 Серия 4
11 ноября 2021
Голубь для пиццы Pizza Pigeon
Сезон 5 Серия 5
11 ноября 2021
Блокировка библиотеки Library Lockout
Сезон 5 Серия 6
11 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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