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Мадагаскар: Маленькие и дикие 2020, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Мадагаскар: Маленькие и дикие
Киноафиша Сериалы Мадагаскар: Маленькие и дикие Сезоны Сезон 4

Madagascar: A Little Wild
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 6 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 18 минут
О чем 4-й сезон сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие»

В 4 сезоне сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие» жираф Мелман лишается своего первого молочного зуба. После того, как это произошло, малыш начинает переживать, что больше не будет любимым ребенком для Кейт. Мелман готов отправиться в рискованное путешествие, чтобы вернуть свой зуб до того, как Кейт увидит его таким и отдаст свое предпочтение более молодому и симпатичному зверюшке. Тем временем Алекс хочет удивить всех своим неожиданным образом, а Лала встречает акулу по имени Огги и пытается помочь ей выбраться из сетей. Кроме того, она готовится к большому приключению со своими друзьями.

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Список серий сериала Мадагаскар: Маленькие и дикие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Первый потерянный зуб The First Lost Tooth
Сезон 4 Серия 1
6 августа 2021
Одинокий смотритель парка The Lone Park Ranger
Сезон 4 Серия 2
6 августа 2021
Год льва The Year of the Lion
Сезон 4 Серия 3
6 августа 2021
Сказка про лягушку A Frog-let Tale
Сезон 4 Серия 4
6 августа 2021
Снежный день Snow Day
Сезон 4 Серия 5
6 августа 2021
Отшельник Фаб Hermit Fab
Сезон 4 Серия 6
6 августа 2021
График выхода всех сериалов
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