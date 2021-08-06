В 4 сезоне сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие» жираф Мелман лишается своего первого молочного зуба. После того, как это произошло, малыш начинает переживать, что больше не будет любимым ребенком для Кейт. Мелман готов отправиться в рискованное путешествие, чтобы вернуть свой зуб до того, как Кейт увидит его таким и отдаст свое предпочтение более молодому и симпатичному зверюшке. Тем временем Алекс хочет удивить всех своим неожиданным образом, а Лала встречает акулу по имени Огги и пытается помочь ей выбраться из сетей. Кроме того, она готовится к большому приключению со своими друзьями.