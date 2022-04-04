В 7 сезоне сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие» продолжаются приключения четырех очаровательных друзей-зверят: доброго льва Алекса, веселой бегемотихи Глории, болтливой зебры Марти и жирафа-ипохондрика Мелмана. Они дружно живут в нью-йоркском зоопарке, даже не подозревая о своих видовых различиях, и постоянно находят проблемы на свои хвосты, лапы и копыта. На сей раз Марти участвует в подготовке спортсменов-лошадей, Глория мечтает стать журналисткой и начинает вести собственный подкаст «The Daily Glo», Мелман пробует себя на поприще изящных искусств, а к одному из героев приезжает чрезмерно заботливая матушка.