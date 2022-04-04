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Мадагаскар: Маленькие и дикие 2020, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Мадагаскар: Маленькие и дикие
Киноафиша Сериалы Мадагаскар: Маленькие и дикие Сезоны Сезон 7

Madagascar: A Little Wild
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 4 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 18 минут
О чем 7-й сезон сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие»

В 7 сезоне сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие» продолжаются приключения четырех очаровательных друзей-зверят: доброго льва Алекса, веселой бегемотихи Глории, болтливой зебры Марти и жирафа-ипохондрика Мелмана. Они дружно живут в нью-йоркском зоопарке, даже не подозревая о своих видовых различиях, и постоянно находят проблемы на свои хвосты, лапы и копыта. На сей раз Марти участвует в подготовке спортсменов-лошадей, Глория мечтает стать журналисткой и начинает вести собственный подкаст «The Daily Glo», Мелман пробует себя на поприще изящных искусств, а к одному из героев приезжает чрезмерно заботливая матушка.

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Список серий сериала Мадагаскар: Маленькие и дикие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Голубь и яйцо The Pigeon and the Egg
Сезон 7 Серия 1
4 апреля 2022
Гонка за рейнджерами Race to the Rangers
Сезон 7 Серия 2
4 апреля 2022
Флоп изобразительного искусства Fine Art Flop
Сезон 7 Серия 3
4 апреля 2022
Ежедневный Гло The Daily Glo
Сезон 7 Серия 4
4 апреля 2022
Секрет пельменей The Secret of the Dumpling
Сезон 7 Серия 5
4 апреля 2022
Страна Лил Баа A Lil Baa Country
Сезон 7 Серия 6
4 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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