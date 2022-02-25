В 1 сезоне сериала «Охота на крылатого льва» домохозяйка Виктория из Самары устает от однообразной и скучной жизни с мужем-тираном и уезжает одна в отпуск в Петербург. Но в первом же музее с ней происходит непредвиденное: кто-то подбрасывает в ее сумочку украденную с выставки драгоценность. Когда она обнаруживает это и пытается вернуть перстень в музей, ее саму вместе с экспонатом похищают бандиты. Женщину спасает бродяга по имени Слава. Он укрывает ее в заброшенном особняке от преследователей, а заодно и от полиции, которая теперь тоже ее разыскивает. В это время ее супруг замечает, что Вики давно нет дома, и обращается к детективам.