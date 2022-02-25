Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Охота на крылатого льва 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Охота на крылатого льва
Киноафиша Сериалы Охота на крылатого льва Сезоны Сезон 1

Охота на крылатого льва 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Охота на крылатого льва»

В 1 сезоне сериала «Охота на крылатого льва» домохозяйка Виктория из Самары устает от однообразной и скучной жизни с мужем-тираном и уезжает одна в отпуск в Петербург. Но в первом же музее с ней происходит непредвиденное: кто-то подбрасывает в ее сумочку украденную с выставки драгоценность. Когда она обнаруживает это и пытается вернуть перстень в музей, ее саму вместе с экспонатом похищают бандиты. Женщину спасает бродяга по имени Слава. Он укрывает ее в заброшенном особняке от преследователей, а заодно и от полиции, которая теперь тоже ее разыскивает. В это время ее супруг замечает, что Вики давно нет дома, и обращается к детективам.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Охота на крылатого льва» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 февраля 2022
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше