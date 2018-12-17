В 1 сезоне сериала «Пуля» майор спецназа Романов получает загадочное послание. Человек, по вине которого два десятка лет назад в Сибири погибла его мать, уверяет, что он непричастен к ее смерти. Кирилл не знает, можно ли верить заключенному, но не хочет, чтобы за преступление расплачивался невиновный. В поисках истины он увольняется со службы и едет в столицу, чтобы начать свое частное расследование. Он решает лично поговорить с убийцей, а заодно встретиться с бывшими коллегами матери и опросить их. Для этого он под прикрытием устраивается в нефтяную компанию, где когда-то работала женщина.