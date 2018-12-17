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Пуля 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пуля
Киноафиша Сериалы Пуля Сезоны Сезон 1

Пуля 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пуля»

В 1 сезоне сериала «Пуля» майор спецназа Романов получает загадочное послание. Человек, по вине которого два десятка лет назад в Сибири погибла его мать, уверяет, что он непричастен к ее смерти. Кирилл не знает, можно ли верить заключенному, но не хочет, чтобы за преступление расплачивался невиновный. В поисках истины он увольняется со службы и едет в столицу, чтобы начать свое частное расследование. Он решает лично поговорить с убийцей, а заодно встретиться с бывшими коллегами матери и опросить их. Для этого он под прикрытием устраивается в нефтяную компанию, где когда-то работала женщина.

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Список серий 1-го сезона сериала «Пуля» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
17 декабря 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
17 декабря 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
18 декабря 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
18 декабря 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
19 декабря 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
19 декабря 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
20 декабря 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
20 декабря 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
21 декабря 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
21 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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