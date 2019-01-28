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Самый лучший муж 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Самый лучший муж
Киноафиша Сериалы Самый лучший муж Сезоны Сезон 1

Самый лучший муж 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Самый лучший муж»

В 1 сезоне сериала «Самый лучший муж» Нина безответно влюблена в своего босса, который собирается сделать предложение другой женщине. Однако его мечтам о свадьбе не суждено было воплотиться в жизнь. Глеб выяснил, что его избранница уже состоит в браке. В это время у Нины появляется надежда, что она сможет вернуть своему любимому мужчине веру в настоящие чувства и женскую честность. Глеб в итоге замечает чуткую и заботливую подчиненную. Они все больше времени проводят вместе, и, наконец, Глеб делает Нине предложение руки и сердца. Казалось бы, все, о чем так долго мечтала девушка, сбылось...

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Список серий 1-го сезона сериала «Самый лучший муж» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 января 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 января 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 января 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 января 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 января 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
30 января 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
31 января 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
31 января 2019
График выхода всех сериалов
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