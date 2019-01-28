В 1 сезоне сериала «Самый лучший муж» Нина безответно влюблена в своего босса, который собирается сделать предложение другой женщине. Однако его мечтам о свадьбе не суждено было воплотиться в жизнь. Глеб выяснил, что его избранница уже состоит в браке. В это время у Нины появляется надежда, что она сможет вернуть своему любимому мужчине веру в настоящие чувства и женскую честность. Глеб в итоге замечает чуткую и заботливую подчиненную. Они все больше времени проводят вместе, и, наконец, Глеб делает Нине предложение руки и сердца. Казалось бы, все, о чем так долго мечтала девушка, сбылось...