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Киноафиша Сериалы Самый лучший муж
Самый лучший муж (2019 - 2019) Самый лучший муж 16+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 6 часов 8 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Самый лучший муж» – это история о молодой женщине по имени Нина. Она давно неровно дышит к своему руководителю Глебу, но тот собирается взять в жены другую. Глеб уже предложил руку и сердце своей возлюбленной, но через некоторое время узнал, что она лгала ему и уже давно состоит в официальном браке. Таким образом, у Нины появился шанс завоевать сердце своего избранника. К тому же, Глеб постепенно понимает, какая чуткая и отзывчивая женщина все это время находилась с ним рядом.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ксения Мишина
Ксения Мишина
Николай Боклан
Николай Боклан
Елена Шилова
Павел Тупик
Владимир Гладкий
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Самый лучший муж - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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