Российский мелодраматический сериал «Самый лучший муж» – это история о молодой женщине по имени Нина. Она давно неровно дышит к своему руководителю Глебу, но тот собирается взять в жены другую. Глеб уже предложил руку и сердце своей возлюбленной, но через некоторое время узнал, что она лгала ему и уже давно состоит в официальном браке. Таким образом, у Нины появился шанс завоевать сердце своего избранника. К тому же, Глеб постепенно понимает, какая чуткая и отзывчивая женщина все это время находилась с ним рядом.