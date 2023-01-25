Меню
Сериалы
Женщина в доме напротив девушки в окне
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень»
К выходу фильма «Оборотень» — сиквела культового сериала о подростке, укушенном обортнем и учащемся принимать свою новую сущность, — посмотрим, как изменились исполнители главных ролей и какой путь прошли за это время.
Написать
25 января 2023 12:00
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix
Оказывается, простой сериал может оскорбить сладкоежек, членов королевской семьи и фанатов Сапковского.
Написать
10 ноября 2022 12:00
Создатели сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне» не исключают выпуск второго сезона
Дальнейшая история сатирического детектива будет зависеть от реакции аудитории.
Написать
1 февраля 2022 15:45
Кристен Белл пьет вино и расследует убийства в трейлере мини-сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне»
Зрителей ждет сатирический психологический триллер.
Написать
5 января 2022 14:12
Какие сериалы выйдут в январе 2022: Киноафиша выбрала 11 главных премьер, которые нельзя пропустить
Рассказываем, что посмотреть и во время новогодних каникул, и в тяжелые рабочие будни после десятого января, а заодно надеемся, что стриминги и телеканалы будут так же радовать нас весь год.
Написать
29 декабря 2021 13:12
