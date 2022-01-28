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Женщина в доме напротив девушки в окне 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Женщина в доме напротив девушки в окне
Киноафиша Сериалы Женщина в доме напротив девушки в окне Сезоны Сезон 1

The Woman In The House Across The Street From The Girl In The Window 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне»

В 1 сезоне сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне» Анна чувствует, что разваливается на части, как карточный домик. Все ее надежды на будущее рухнули. Женщина проводит много времени в доме. Она запивает транквилизаторы спиртным, игнорируя предупреждения о том, что это может спровоцировать галлюцинации. Когда в соседний дом приезжает очаровательный мужчина с дочкой, Анна воскресает. Она наблюдает за ними, мечтая познакомиться. Но тут на ее глазах происходит жестокое убийство. Героиня немедленно вызывает полицию. Каково же было ее удивление, когда сотрудники правоохранительных органов заявили, что... ничего не произошло.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Женщина в доме напротив девушки в окне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 января 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 января 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 января 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 января 2022
График выхода всех сериалов
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