В 1 сезоне сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне» Анна чувствует, что разваливается на части, как карточный домик. Все ее надежды на будущее рухнули. Женщина проводит много времени в доме. Она запивает транквилизаторы спиртным, игнорируя предупреждения о том, что это может спровоцировать галлюцинации. Когда в соседний дом приезжает очаровательный мужчина с дочкой, Анна воскресает. Она наблюдает за ними, мечтая познакомиться. Но тут на ее глазах происходит жестокое убийство. Героиня немедленно вызывает полицию. Каково же было ее удивление, когда сотрудники правоохранительных органов заявили, что... ничего не произошло.