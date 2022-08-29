В 5 сезоне сериала «Свои» работа специального отдела продолжается. Сотрудники этого подразделения по-прежнему ведут только самые запутанные дела. Для наибольшей эффективности организовано несколько рабочих групп, куда входят психологи и оперативные работники, технические специалисты и даже экстрасенс. Напомним, в предыдущем сезоне герои раскрыли дело об отравлении пенсионерки и нашли человека, ответственного за убийство безработного молодого человека, у которого обнаружились деньги и ценности. Все эти дела уже отправили в суд. Но впереди у главных героев еще немало новых расследований.