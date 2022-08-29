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Свои 2017, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Свои
Киноафиша Сериалы Свои Сезоны Сезон 5

Свои 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 29 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 100
Продолжительность сезона 66 часов 40 минут
О чем 5-й сезон сериала «Свои»

В 5 сезоне сериала «Свои» работа специального отдела продолжается. Сотрудники этого подразделения по-прежнему ведут только самые запутанные дела. Для наибольшей эффективности организовано несколько рабочих групп, куда входят психологи и оперативные работники, технические специалисты и даже экстрасенс. Напомним, в предыдущем сезоне герои раскрыли дело об отравлении пенсионерки и нашли человека, ответственного за убийство безработного молодого человека, у которого обнаружились деньги и ценности. Все эти дела уже отправили в суд. Но впереди у главных героев еще немало новых расследований.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Свои График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Отцы и дети
Сезон 5 Серия 1
29 августа 2022
Коммуналка
Сезон 5 Серия 2
30 августа 2022
Кровь и вино
Сезон 5 Серия 3
31 августа 2022
На одной волне
Сезон 5 Серия 4
1 сентября 2022
Седьмая пуля
Сезон 5 Серия 5
5 сентября 2022
В объятьях паука
Сезон 5 Серия 6
6 сентября 2022
Второй лишний
Сезон 5 Серия 7
7 сентября 2022
Доула
Сезон 5 Серия 8
8 сентября 2022
Проклятый лес
Сезон 5 Серия 9
12 сентября 2022
Дайте ему умереть
Сезон 5 Серия 10
13 сентября 2022
Обман и предательство
Сезон 5 Серия 11
14 сентября 2022
Игра по-крупному
Сезон 5 Серия 12
15 сентября 2022
Домик ведьмы
Сезон 5 Серия 13
19 сентября 2022
Угон
Сезон 5 Серия 14
20 сентября 2022
Родственники?
Сезон 5 Серия 15
21 сентября 2022
Вера и лож
Сезон 5 Серия 16
22 сентября 2022
Оборотень
Сезон 5 Серия 17
26 сентября 2022
Карта желаний
Сезон 5 Серия 18
27 сентября 2022
Выше ветра
Сезон 5 Серия 19
28 сентября 2022
Разрушенная жизнь
Сезон 5 Серия 20
29 сентября 2022
Давние счёты
Сезон 5 Серия 21
3 октября 2022
Подарок судьбы
Сезон 5 Серия 22
4 октября 2022
Нить Ариадны
Сезон 5 Серия 23
5 октября 2022
Последняя слеза графини
Сезон 5 Серия 24
6 октября 2022
Прощай, бро
Сезон 5 Серия 25
10 октября 2022
Алгоритм страха
Сезон 5 Серия 26
11 октября 2022
Граффити
Сезон 5 Серия 27
12 октября 2022
Охота на ведьм
Сезон 5 Серия 28
13 октября 2022
Акция возмездия
Сезон 5 Серия 29
17 октября 2022
Продавец талантов
Сезон 5 Серия 30
18 октября 2022
Так велели звёзды
Сезон 5 Серия 31
19 октября 2022
Свидание с Токаревым
Сезон 5 Серия 32
20 октября 2022
Обратная сторона величия
Сезон 5 Серия 33
24 октября 2022
Служба доставки
Сезон 5 Серия 34
25 октября 2022
Не как в кино 
Сезон 5 Серия 35
26 октября 2022
Пленница
Сезон 5 Серия 36
27 октября 2022
Мой друган-киллер
Сезон 5 Серия 37
31 октября 2022
Мужчина и женщина
Сезон 5 Серия 38
1 ноября 2022
Терапия
Сезон 5 Серия 39
2 ноября 2022
Найти и не сдаваться
Сезон 5 Серия 40
3 ноября 2022
Блеф
Сезон 5 Серия 41
7 ноября 2022
Справедливости ради!
Сезон 5 Серия 42
8 ноября 2022
Сын
Сезон 5 Серия 43
9 ноября 2022
Хозяева жизни
Сезон 5 Серия 44
10 ноября 2022
Расслабься, чувак!
Сезон 5 Серия 45
30 декабря 2022
Кто похитил Еву?
Сезон 5 Серия 46
30 декабря 2022
Секрет Снегурочки
Сезон 5 Серия 47
30 декабря 2022
Сёстры
Сезон 5 Серия 48
30 декабря 2022
В темноте
Сезон 5 Серия 49
3 апреля 2023
Право на ошибку
Сезон 5 Серия 50
4 апреля 2023
Ночные дежурства
Сезон 5 Серия 51
5 апреля 2023
Авиатор
Сезон 5 Серия 52
6 апреля 2023
Копарь
Сезон 5 Серия 53
10 апреля 2023
Пустая комната
Сезон 5 Серия 54
11 апреля 2023
Бес калорий
Сезон 5 Серия 55
12 апреля 2023
Как художник художнику
Сезон 5 Серия 56
13 апреля 2023
Сак Янт
Сезон 5 Серия 57
17 апреля 2023
Аристократка
Сезон 5 Серия 58
18 апреля 2023
Амнезия
Сезон 5 Серия 59
19 апреля 2023
Медовый месяц
Сезон 5 Серия 60
20 апреля 2023
Другая семья
Сезон 5 Серия 61
24 апреля 2023
Маньяк на прокат
Сезон 5 Серия 62
25 апреля 2023
Удачная охота
Сезон 5 Серия 63
26 апреля 2023
Штрихи к портрету
Сезон 5 Серия 64
27 апреля 2023
Горький шоколад
Сезон 5 Серия 65
2 мая 2023
С чистого листа
Сезон 5 Серия 66
3 мая 2023
Чужие тайны
Сезон 5 Серия 67
4 мая 2023
Апофеоз труда
Сезон 5 Серия 68
10 мая 2023
Дар предвидения
Сезон 5 Серия 69
11 мая 2023
Школьные годы чудесные
Сезон 5 Серия 70
15 мая 2023
Прошлогоднее селфи
Сезон 5 Серия 71
16 мая 2023
Побег в смерть
Сезон 5 Серия 72
17 мая 2023
Причинять добро
Сезон 5 Серия 73
18 мая 2023
Нет прощени
Сезон 5 Серия 74
22 мая 2023
Внеземное происхождение
Сезон 5 Серия 75
23 мая 2023
Ретроградный Меркурий
Сезон 5 Серия 76
24 мая 2023
Связующее звено
Сезон 5 Серия 77
25 мая 2023
Семь марьяжных королей
Сезон 5 Серия 78
29 мая 2023
Укротительница тигров
Сезон 5 Серия 79
30 мая 2023
Морячок
Сезон 5 Серия 80
31 мая 2023
Костюм
Сезон 5 Серия 81
1 июня 2023
Девы подземелья
Сезон 5 Серия 82
21 августа 2023
Насмешка судьбы
Сезон 5 Серия 83
22 августа 2023
Благие намерения
Сезон 5 Серия 84
23 августа 2023
Торпеда
Сезон 5 Серия 85
24 августа 2023
Танец Шивы
Сезон 5 Серия 86
25 августа 2023
Приватный танец
Сезон 5 Серия 87
28 августа 2023
Опасное решение
Сезон 5 Серия 88
29 августа 2023
Копия верна
Сезон 5 Серия 89
30 августа 2023
Человек со шрамом
Сезон 5 Серия 90
31 августа 2023
Виновен!
Сезон 5 Серия 91
1 сентября 2023
Кровью за кровь
Сезон 5 Серия 92
4 сентября 2023
Гений тьмы
Сезон 5 Серия 93
5 сентября 2023
Плохое настроение
Сезон 5 Серия 94
6 сентября 2023
Жертва обстоятельств
Сезон 5 Серия 95
7 сентября 2023
Территория духов
Сезон 5 Серия 96
8 сентября 2023
Конек-Горбунок
Сезон 5 Серия 97
1 января 2024
В ритме танца
Сезон 5 Серия 98
2 января 2024
Письмо Деду Морозу
Сезон 5 Серия 99
3 января 2024
Мой напарник-сомелье
Сезон 5 Серия 100
4 января 2024
График выхода всех сериалов
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