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Свои 2017, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Свои
Киноафиша Сериалы Свои Сезоны Сезон 3

Свои 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 65
Продолжительность сезона 43 часа 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Свои»

В 3 сезоне сериала «Свои» зрителей ожидает новая встреча с Таней Оленевой и Димой Родиминым, экстрасенсом Метелицей, психотерапевтом Берсеевой и другими участниками событий, уже ставшими по-настоящему своими. Героев вновь ждут увлекательные приключения, а их способы расследования, как всегда, будут отличаться оригинальностью. Дар позволяет Метелице видеть связь между телом жертвы и недавней могилой, где погребена невеста. Программист Евгений выходит на след загадочного кибер-преступника, который опубликовал список жертв серийного убийцы. Антон Спицин узнает, кто подражает преступлениям, описанным в романах.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Свои График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Подозревается труп
Сезон 3 Серия 1
24 августа 2020
Кто он?
Сезон 3 Серия 2
25 августа 2020
Ребус
Сезон 3 Серия 3
26 августа 2020
Незаконченный романс
Сезон 3 Серия 4
27 августа 2020
Искупление
Сезон 3 Серия 5
31 августа 2020
Выгодное дельце
Сезон 3 Серия 6
1 сентября 2020
Код Фаберже
Сезон 3 Серия 7
2 сентября 2020
Смертельный ужас
Сезон 3 Серия 8
3 сентября 2020
Опасный свидетель
Сезон 3 Серия 9
7 сентября 2020
Рука возмездия
Сезон 3 Серия 10
8 сентября 2020
Царство Аида
Сезон 3 Серия 11
9 сентября 2020
Идеальный киллер
Сезон 3 Серия 12
10 сентября 2020
Злой гений
Сезон 3 Серия 13
14 сентября 2020
Лепестки
Сезон 3 Серия 14
15 сентября 2020
Спящие красавицы
Сезон 3 Серия 15
16 сентября 2020
Иногда лучше не знать
Сезон 3 Серия 16
17 сентября 2020
Арбалет
Сезон 3 Серия 17
21 сентября 2020
Плата по счетам
Сезон 3 Серия 18
22 сентября 2020
Макошь
Сезон 3 Серия 19
23 сентября 2020
Синие гранаты
Сезон 3 Серия 20
24 сентября 2020
Шибари
Сезон 3 Серия 21
28 сентября 2020
Нюхач
Сезон 3 Серия 22
29 сентября 2020
Свидание со смертью
Сезон 3 Серия 23
30 сентября 2020
Убийца с того света
Сезон 3 Серия 24
1 октября 2020
Кладоискатели
Сезон 3 Серия 25
5 октября 2020
Новая жизнь
Сезон 3 Серия 26
6 октября 2020
Семейные узы
Сезон 3 Серия 27
7 октября 2020
Электро
Сезон 3 Серия 28
8 октября 2020
Чёрный танцор
Сезон 3 Серия 29
12 октября 2020
Пять лет в Тибете
Сезон 3 Серия 30
13 октября 2020
Без следов
Сезон 3 Серия 31
14 октября 2020
Врачебный долг
Сезон 3 Серия 32
15 октября 2020
Открытое сердце
Сезон 3 Серия 33
19 октября 2020
Мумия
Сезон 3 Серия 34
20 октября 2020
Персональное предложение
Сезон 3 Серия 35
21 октября 2020
Ключ к богатству
Сезон 3 Серия 36
22 октября 2020
Хронометраж
Сезон 3 Серия 37
26 октября 2020
Ищите женщину
Сезон 3 Серия 38
27 октября 2020
Ужас в лесу
Сезон 3 Серия 39
28 октября 2020
Верное средство
Сезон 3 Серия 40
29 октября 2020
Дело чести
Сезон 3 Серия 41
2 ноября 2020
Раритет
Сезон 3 Серия 42
2 ноября 2020
Кармен
Сезон 3 Серия 43
3 ноября 2020
Сладкая парочка
Сезон 3 Серия 44
3 ноября 2020
Блеск алмазов
Сезон 3 Серия 45
5 ноября 2020
Рискованная затея
Сезон 3 Серия 46
5 ноября 2020
На краю
Сезон 3 Серия 47
26 мая 2021
Украденное счастье
Сезон 3 Серия 48
27 мая 2021
Температурный шок
Сезон 3 Серия 49
31 мая 2021
Будь собой
Сезон 3 Серия 50
1 июня 2021
Вызов
Сезон 3 Серия 51
2 июня 2021
Мёртвая пустошь
Сезон 3 Серия 52
3 июня 2021
Дом стоит, свет горит
Сезон 3 Серия 53
7 июня 2021
Потоп
Сезон 3 Серия 54
8 июня 2021
Карамболь
Сезон 3 Серия 55
9 июня 2021
Формула смерти
Сезон 3 Серия 56
10 июня 2021
Выжить будет роскошью
Сезон 3 Серия 57
15 июня 2021
Мишень
Сезон 3 Серия 58
16 июня 2021
Тест на человечность
Сезон 3 Серия 59
17 июня 2021
Подмена
Сезон 3 Серия 60
21 июня 2021
Обычный парень
Сезон 3 Серия 61
22 июня 2021
За любовь и ласку
Сезон 3 Серия 62
23 июня 2021
Она нарисовала убийство
Сезон 3 Серия 63
24 июня 2021
Привычка умирать
Сезон 3 Серия 64
28 июня 2021
Муж на час
Сезон 3 Серия 65
29 июня 2021
График выхода всех сериалов
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