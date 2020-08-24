В 3 сезоне сериала «Свои» зрителей ожидает новая встреча с Таней Оленевой и Димой Родиминым, экстрасенсом Метелицей, психотерапевтом Берсеевой и другими участниками событий, уже ставшими по-настоящему своими. Героев вновь ждут увлекательные приключения, а их способы расследования, как всегда, будут отличаться оригинальностью. Дар позволяет Метелице видеть связь между телом жертвы и недавней могилой, где погребена невеста. Программист Евгений выходит на след загадочного кибер-преступника, который опубликовал список жертв серийного убийцы. Антон Спицин узнает, кто подражает преступлениям, описанным в романах.