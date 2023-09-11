В 6-м сезоне сериала «Свои» продолжается история о людях, которые героически посвящают себя работе, невзирая на опасности. Главные герои всегда идут до конца, чего бы им это ни стоило. Они пытаются отыскать злоумышленников, ответственных за преступление, и обеспечить безопасность невинных жертв, которым угрожает опасность. Напомним, в финале предыдущего сезона эксперты установили убийцу знаменитого юриста, которую отравили ядом. Дело было весьма непростым, поскольку предполагаемым подозреваемым стал родственник Родимина, который был должен погибшей немалую сумму денег.