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Свои 2017, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Свои
Киноафиша Сериалы Свои Сезоны Сезон 6

Свои 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 11 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 100
Продолжительность сезона 66 часов 40 минут
О чем 6-й сезон сериала «Свои»

В 6-м сезоне сериала «Свои» продолжается история о людях, которые героически посвящают себя работе, невзирая на опасности. Главные герои всегда идут до конца, чего бы им это ни стоило. Они пытаются отыскать злоумышленников, ответственных за преступление, и обеспечить безопасность невинных жертв, которым угрожает опасность. Напомним, в финале предыдущего сезона эксперты установили убийцу знаменитого юриста, которую отравили ядом. Дело было весьма непростым, поскольку предполагаемым подозреваемым стал родственник Родимина, который был должен погибшей немалую сумму денег.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Свои График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Приговор для Метелицы
Сезон 6 Серия 1
11 сентября 2023
Отчаянный шаг
Сезон 6 Серия 2
12 сентября 2023
Чёрная полоса
Сезон 6 Серия 3
13 сентября 2023
Лесник
Сезон 6 Серия 4
14 сентября 2023
Дромоман
Сезон 6 Серия 5
15 сентября 2023
Прилежный ученик
Сезон 6 Серия 6
18 сентября 2023
Финальный маршрут
Сезон 6 Серия 7
19 сентября 2023
Сторож
Сезон 6 Серия 8
20 сентября 2023
Не бойтесь призраков
Сезон 6 Серия 9
21 сентября 2023
Слон
Сезон 6 Серия 10
22 сентября 2023
Актер Актерыч
Сезон 6 Серия 11
25 сентября 2023
Шут гороховый
Сезон 6 Серия 12
26 сентября 2023
Королева шмота
Сезон 6 Серия 13
27 сентября 2023
Герда
Сезон 6 Серия 14
28 сентября 2023
Великий сыщик
Сезон 6 Серия 15
29 сентября 2023
Последний шанс
Сезон 6 Серия 16
13 мая 2024
Большой куш
Сезон 6 Серия 17
14 мая 2024
Нестабильный пациент
Сезон 6 Серия 18
15 мая 2024
Прощальная гастроль
Сезон 6 Серия 19
16 мая 2024
Грибных дел мастер
Сезон 6 Серия 20
20 мая 2024
Стихия воды
Сезон 6 Серия 21
21 мая 2024
Неизбежное
Сезон 6 Серия 22
22 мая 2024
Теорема Большой Медведицы
Сезон 6 Серия 23
23 мая 2024
Судьба-злодейка
Сезон 6 Серия 24
27 мая 2024
Пляжный сезон
Сезон 6 Серия 25
28 мая 2024
Под напряжением
Сезон 6 Серия 26
29 мая 2024
У страха глаза велики
Сезон 6 Серия 27
30 мая 2024
Благородный порыв
Сезон 6 Серия 28
3 июня 2024
Сложный свидетель
Сезон 6 Серия 29
4 июня 2024
Богиня справедливости
Сезон 6 Серия 30
5 июня 2024
Охота на рыбака
Сезон 6 Серия 31
6 июня 2024
Волкобойник
Сезон 6 Серия 32
10 июня 2024
Ломаный грош
Сезон 6 Серия 33
11 июня 2024
Ловец снов
Сезон 6 Серия 34
13 июня 2024
Ключ
Сезон 6 Серия 35
17 июня 2024
Предел ненависти
Сезон 6 Серия 36
18 июня 2024
Марафон «Минус хлам»
Сезон 6 Серия 37
19 июня 2024
Рукописи не горят
Сезон 6 Серия 38
20 июня 2024
Плохая, хорошая девушка
Сезон 6 Серия 39
24 июня 2024
Живая вода
Сезон 6 Серия 40
25 июня 2024
Цвет смерти
Сезон 6 Серия 41
26 июня 2024
Таинственный жених
Сезон 6 Серия 42
27 июня 2024
Человек, которого не было
Сезон 6 Серия 43
3 февраля 2025
Подвал
Сезон 6 Серия 44
4 февраля 2025
Роковое одеяло
Сезон 6 Серия 45
5 февраля 2025
Шифр
Сезон 6 Серия 46
6 февраля 2025
Дом Диониса
Сезон 6 Серия 47
10 февраля 2025
Пешка
Сезон 6 Серия 48
11 февраля 2025
Оставайтесь на линии
Сезон 6 Серия 49
12 февраля 2025
Журавлиная слобода
Сезон 6 Серия 50
13 февраля 2025
Глаза ведьмы
Сезон 6 Серия 51
17 февраля 2025
Свидание с дымком
Сезон 6 Серия 52
18 февраля 2025
Бесплатный киллер
Сезон 6 Серия 53
19 февраля 2025
Мания
Сезон 6 Серия 54
20 февраля 2025
Треугольник
Сезон 6 Серия 55
24 февраля 2025
Обитель муз
Сезон 6 Серия 56
25 февраля 2025
Слушай мой голос
Сезон 6 Серия 57
26 февраля 2025
Серые мыши
Сезон 6 Серия 58
27 февраля 2025
Дом Диониса
Сезон 6 Серия 59
3 марта 2025
Плащ-невидимка
Сезон 6 Серия 60
4 марта 2025
Фатальная ошибка
Сезон 6 Серия 61
5 марта 2025
Новая глава
Сезон 6 Серия 62
6 марта 2025
Сердце папоротника
Сезон 6 Серия 63
10 марта 2025
Дорожные воины
Сезон 6 Серия 64
11 марта 2025
Безжалостные люди
Сезон 6 Серия 65
12 марта 2025
Опасная тропа
Сезон 6 Серия 66
13 марта 2025
Жертва болтуна
Сезон 6 Серия 67
17 марта 2025
Невиновный
Сезон 6 Серия 68
18 марта 2025
Лучший папа
Сезон 6 Серия 69
19 марта 2025
Шумная вечеринка
Сезон 6 Серия 70
20 марта 2025
Цепи
Сезон 6 Серия 71
24 марта 2025
Сделка с дьяволом
Сезон 6 Серия 72
25 марта 2025
Исчезнувший
Сезон 6 Серия 73
26 марта 2025
Реставрации не подлежит
Сезон 6 Серия 74
27 марта 2025
Невидимая улика
Сезон 6 Серия 75
31 марта 2025
Дорога на небеса
Сезон 6 Серия 76
1 апреля 2025
Шрам
Сезон 6 Серия 77
2 апреля 2025
Грехи молодости
Сезон 6 Серия 78
3 апреля 2025
Конфетка
Сезон 6 Серия 79
7 апреля 2025
Последняя капля
Сезон 6 Серия 80
8 апреля 2025
Маски долой
Сезон 6 Серия 81
9 апреля 2025
Граффити для графа
Сезон 6 Серия 82
10 апреля 2025
Тайная премьера
Сезон 6 Серия 83
14 апреля 2025
Домик в деревне
Сезон 6 Серия 84
15 апреля 2025
Вспомнить все!
Сезон 6 Серия 85
16 апреля 2025
Выгодная партия
Сезон 6 Серия 86
17 апреля 2025
Самый невезучий человек
Сезон 6 Серия 87
21 апреля 2025
Большой соблазн
Сезон 6 Серия 88
22 апреля 2025
Прошлые жизни
Сезон 6 Серия 89
23 апреля 2025
Ждёт на дне
Сезон 6 Серия 90
24 апреля 2025
Власть мицелия
Сезон 6 Серия 91
28 апреля 2025
Груз прошлого
Сезон 6 Серия 92
29 апреля 2025
Охота на беглеца
Сезон 6 Серия 93
30 апреля 2025
Родовое проклятие
Сезон 6 Серия 94
5 мая 2025
Добрая встреча
Сезон 6 Серия 95
6 мая 2025
Близкие подруги
Сезон 6 Серия 96
7 мая 2025
Похороны прошлого
Сезон 6 Серия 97
12 мая 2025
Эскиз
Сезон 6 Серия 98
13 мая 2025
Синий шар
Сезон 6 Серия 99
14 мая 2025
Береги себя, девонька!
Сезон 6 Серия 100
15 мая 2025
График выхода всех сериалов
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