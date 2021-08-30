В 4 сезоне сериала «Свои» история о команде лучших экспертов из различных организаций продолжается. Они объединили усилия, чтобы расследовать нестандартные детективные случаи. Например, об адвокате Рябове, которого лишили жизни в собственном дворе. Примечательно, что сцену убийства преступник скопировал с картины супруги-художницы убитого. Или о молодой девушке по имени Вера Караулова, которая работала официанткой в придорожной закусочной. Кто-то задушил ее и оставил тело на стоянке грузовиков. Накануне гибели жертва записала аудиосообщение своему приятелю, где взывала о помощи. По всей видимости, девушке угрожали незадолго до убийства.