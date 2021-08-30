Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Свои 2017, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Свои
Киноафиша Сериалы Свои Сезоны Сезон 4

Свои 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 30 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 64
Продолжительность сезона 42 часа 40 минут
О чем 4-й сезон сериала «Свои»

В 4 сезоне сериала «Свои» история о команде лучших экспертов из различных организаций продолжается. Они объединили усилия, чтобы расследовать нестандартные детективные случаи. Например, об адвокате Рябове, которого лишили жизни в собственном дворе. Примечательно, что сцену убийства преступник скопировал с картины супруги-художницы убитого. Или о молодой девушке по имени Вера Караулова, которая работала официанткой в придорожной закусочной. Кто-то задушил ее и оставил тело на стоянке грузовиков. Накануне гибели жертва записала аудиосообщение своему приятелю, где взывала о помощи. По всей видимости, девушке угрожали незадолго до убийства.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
5.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Свои График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Повелитель дорог
Сезон 4 Серия 1
30 августа 2021
Ожившие рисунки
Сезон 4 Серия 2
31 августа 2021
Загадка запертой комнаты
Сезон 4 Серия 3
1 сентября 2021
Вдох без выдоха
Сезон 4 Серия 4
2 сентября 2021
Избавление
Сезон 4 Серия 5
6 сентября 2021
Курьер
Сезон 4 Серия 6
7 сентября 2021
Одержимость
Сезон 4 Серия 7
8 сентября 2021
Верь мне
Сезон 4 Серия 8
9 сентября 2021
Пропащий человек
Сезон 4 Серия 9
13 сентября 2021
Механик
Сезон 4 Серия 10
14 сентября 2021
Дом восхода
Сезон 4 Серия 11
15 сентября 2021
Золотой рожок
Сезон 4 Серия 12
16 сентября 2021
Стечение обстоятельств
Сезон 4 Серия 13
20 сентября 2021
Запертый демон
Сезон 4 Серия 14
21 сентября 2021
Мания величия
Сезон 4 Серия 15
22 сентября 2021
Бег по краю
Сезон 4 Серия 16
23 сентября 2021
Прощальные слова
Сезон 4 Серия 17
27 сентября 2021
Имидж
Сезон 4 Серия 18
28 сентября 2021
Бритва Оккама
Сезон 4 Серия 19
29 сентября 2021
Счастливое завтра
Сезон 4 Серия 20
30 сентября 2021
Гаррота
Сезон 4 Серия 21
4 октября 2021
Тонкий расчёт
Сезон 4 Серия 22
5 октября 2021
Интерьер
Сезон 4 Серия 23
6 октября 2021
Обмануть смерть
Сезон 4 Серия 24
7 октября 2021
Жизнь в залог
Сезон 4 Серия 25
11 октября 2021
Кто виноват?
Сезон 4 Серия 26
12 октября 2021
Страшный человек
Сезон 4 Серия 27
13 октября 2021
Я иду тебя искать
Сезон 4 Серия 28
14 октября 2021
Медиум
Сезон 4 Серия 29
18 октября 2021
Рандеву
Сезон 4 Серия 30
19 октября 2021
Ледяное сердце
Сезон 4 Серия 31
20 октября 2021
Лайкни меня
Сезон 4 Серия 32
21 октября 2021
Смертельный номер
Сезон 4 Серия 33
25 октября 2021
Все они марионетки
Сезон 4 Серия 34
26 октября 2021
Сокровища 90-х
Сезон 4 Серия 35
27 октября 2021
Ника
Сезон 4 Серия 36
28 октября 2021
Роковая встреча
Сезон 4 Серия 37
31 декабря 2021
Привет, Матвей
Сезон 4 Серия 38
31 декабря 2021
Старинные игрушки
Сезон 4 Серия 39
31 декабря 2021
Звезда вебкама
Сезон 4 Серия 40
31 декабря 2021
Попутчик
Сезон 4 Серия 41
18 апреля 2022
Кофе со льдом
Сезон 4 Серия 42
19 апреля 2022
Внутренний голос
Сезон 4 Серия 43
20 апреля 2022
Тайна плюшевого мишки
Сезон 4 Серия 44
21 апреля 2022
Мужское воспитание
Сезон 4 Серия 45
25 апреля 2022
Выкуп
Сезон 4 Серия 46
26 апреля 2022
Утопленница в музее
Сезон 4 Серия 47
27 апреля 2022
Невидимый гость
Сезон 4 Серия 48
28 апреля 2022
Ты — лучший
Сезон 4 Серия 49
4 мая 2022
Дефектоз
Сезон 4 Серия 50
5 мая 2022
Плацебо
Сезон 4 Серия 51
11 мая 2022
Жертвоприношение
Сезон 4 Серия 52
12 мая 2022
Оазис надежды
Сезон 4 Серия 53
16 мая 2022
Игры убийц
Сезон 4 Серия 54
17 мая 2022
Жар-птица из глубинки
Сезон 4 Серия 55
18 мая 2022
Из грязи в князи
Сезон 4 Серия 56
19 мая 2022
Первая любовь
Сезон 4 Серия 57
23 мая 2022
Бусы короля Мгваны
Сезон 4 Серия 58
24 мая 2022
Последний дубль
Сезон 4 Серия 59
25 мая 2022
Убить любой ценой
Сезон 4 Серия 60
26 мая 2022
Крупный улов
Сезон 4 Серия 61
22 августа 2022
Французская история
Сезон 4 Серия 62
23 августа 2022
12 граммов смерти
Сезон 4 Серия 63
24 августа 2022
Гендер пати
Сезон 4 Серия 64
25 августа 2022
График выхода всех сериалов
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше