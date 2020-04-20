Во 2 сезоне сериала «Свои» капитан Всеволод Косицкий купил недешевый автомобиль ярко-красного цвета. Герой даже предположить не мог, что последует за этим радостным событием. После совершения крупной покупки мужчину буквально преследуют трагедии. Все, кто садится в его новую машину, умирают. У сослуживцев Косицкого нет сомнений: следующей жертвой окажется сам владелец. Кроме того, погибает родственница куратора команды «Свои» Оленевой. Ее нашли зарезанной в собственной кровати. Все улики свидетельствуют о том, что преступление совершил супруг жертвы. У майора Литвинова есть своя версия событий. Он проводит эксперимент.