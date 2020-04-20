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Свои 2017, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Свои
Киноафиша Сериалы Свои Сезоны Сезон 2

Свои 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 45
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Свои»

Во 2 сезоне сериала «Свои» капитан Всеволод Косицкий купил недешевый автомобиль ярко-красного цвета. Герой даже предположить не мог, что последует за этим радостным событием. После совершения крупной покупки мужчину буквально преследуют трагедии. Все, кто садится в его новую машину, умирают. У сослуживцев Косицкого нет сомнений: следующей жертвой окажется сам владелец. Кроме того, погибает родственница куратора команды «Свои» Оленевой. Ее нашли зарезанной в собственной кровати. Все улики свидетельствуют о том, что преступление совершил супруг жертвы. У майора Литвинова есть своя версия событий. Он проводит эксперимент.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Свои График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Как карта ляжет
Сезон 2 Серия 1
20 апреля 2020
Смертельное барбекю
Сезон 2 Серия 2
21 апреля 2020
Похититель душ
Сезон 2 Серия 3
22 апреля 2020
Лох на миллиард
Сезон 2 Серия 4
23 апреля 2020
Особенный свидетель
Сезон 2 Серия 5
27 апреля 2020
Проклятье чужих богов
Сезон 2 Серия 6
28 апреля 2020
Несчастливая машина
Сезон 2 Серия 7
29 апреля 2020
Американец
Сезон 2 Серия 8
30 апреля 2020
Капитан дальнего плавания
Сезон 2 Серия 9
6 мая 2020
Тёмная сторона
Сезон 2 Серия 10
7 мая 2020
Кровавый биткоин
Сезон 2 Серия 11
12 мая 2020
Последний батл
Сезон 2 Серия 12
13 мая 2020
Кутисакэ-онна
Сезон 2 Серия 13
14 мая 2020
Ожерелье смерти
Сезон 2 Серия 14
18 мая 2020
Дела покойников
Сезон 2 Серия 15
19 мая 2020
Смерть Онегина
Сезон 2 Серия 16
20 мая 2020
Старый хуторок
Сезон 2 Серия 17
21 мая 2020
Убойная лотерея
Сезон 2 Серия 18
25 мая 2020
Женское счастье
Сезон 2 Серия 19
26 мая 2020
Иллюзия справедливости
Сезон 2 Серия 20
27 мая 2020
Зависимость
Сезон 2 Серия 21
28 мая 2020
Королева нефтянки
Сезон 2 Серия 22
1 июня 2020
Поцелуй мёртвой девушки
Сезон 2 Серия 23
2 июня 2020
Пейзаж номер пять
Сезон 2 Серия 24
3 июня 2020
Окно напротив
Сезон 2 Серия 25
4 июня 2020
На златом крыльце сидели...
Сезон 2 Серия 26
8 июня 2020
Красота внутри нас
Сезон 2 Серия 27
9 июня 2020
Плохое время для смерти
Сезон 2 Серия 28
10 июня 2020
Лекарство от любви
Сезон 2 Серия 29
11 июня 2020
Колыбельная на смерть
Сезон 2 Серия 30
15 июня 2020
На острие клинка
Сезон 2 Серия 31
16 июня 2020
Мертвящая ярь
Сезон 2 Серия 32
17 июня 2020
Двойной удар
Сезон 2 Серия 33
18 июня 2020
Ангел-хранитель
Сезон 2 Серия 34
22 июня 2020
Последний укол
Сезон 2 Серия 35
23 июня 2020
Прощальное танго
Сезон 2 Серия 36
24 июня 2020
Эвтаназия по-русски
Сезон 2 Серия 37
25 июня 2020
Обречённая погибнуть
Сезон 2 Серия 38
29 июня 2020
Три стихии
Сезон 2 Серия 39
30 июня 2020
Убийство на десерт
Сезон 2 Серия 40
1 июля 2020
Сети судьбы
Сезон 2 Серия 41
2 июля 2020
Задохнуться от любви
Сезон 2 Серия 42
17 августа 2020
Опасное любопытство
Сезон 2 Серия 43
18 августа 2020
Нечего терять
Сезон 2 Серия 44
19 августа 2020
Кукловод
Сезон 2 Серия 45
20 августа 2020
График выхода всех сериалов
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