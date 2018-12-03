В 1 сезоне сериала «Свои» работника межведомственной организации Всеволода Косицкого подозревают в тяжком преступлении. По версии следствия, он лишил жизни молодую девушку. Мужчину обнаружили без сознания неподалеку от тела жертвы. При этом в его табельном оружии нет одного патрона. Подозреваемый даже не может оправдаться, поскольку его воспоминания о событиях того рокового дня начисто стерты. Создается впечатление, что Косицкого подставили. Но кому это было выгодно? Яростно стремясь доказать свою невиновность, он совершает побег из СИЗО и при содействии сослуживцев начинает собственное расследование.