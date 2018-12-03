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Свои 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Свои
Киноафиша Сериалы Свои Сезоны Сезон 1

Свои 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 32
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Свои»

В 1 сезоне сериала «Свои» работника межведомственной организации Всеволода Косицкого подозревают в тяжком преступлении. По версии следствия, он лишил жизни молодую девушку. Мужчину обнаружили без сознания неподалеку от тела жертвы. При этом в его табельном оружии нет одного патрона. Подозреваемый даже не может оправдаться, поскольку его воспоминания о событиях того рокового дня начисто стерты. Создается впечатление, что Косицкого подставили. Но кому это было выгодно? Яростно стремясь доказать свою невиновность, он совершает побег из СИЗО и при содействии сослуживцев начинает собственное расследование.

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Свои График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Роковая ночь
Сезон 1 Серия 1
3 декабря 2018
Чемодан смерти
Сезон 1 Серия 2
4 декабря 2018
Фаланга в круассане
Сезон 1 Серия 3
5 декабря 2018
Несыгранный матч
Сезон 1 Серия 4
6 декабря 2018
Гримаса смерти
Сезон 1 Серия 5
10 декабря 2018
Дело без тела
Сезон 1 Серия 6
11 декабря 2018
Укус на миллион
Сезон 1 Серия 7
12 декабря 2018
Смертельный подиум
Сезон 1 Серия 8
13 декабря 2018
Смерть на троне
Сезон 1 Серия 9
17 декабря 2018
Человек рассеянный
Сезон 1 Серия 10
18 декабря 2018
Красавица или чудовище
Сезон 1 Серия 11
19 декабря 2018
Общение с духами опасно для здоровья
Сезон 1 Серия 12
20 декабря 2018
Пепел Казановы
Сезон 1 Серия 13
24 декабря 2018
Не сотвори себе кумира
Сезон 1 Серия 14
25 декабря 2018
Роковая прогулка
Сезон 1 Серия 15
26 декабря 2018
Человек в железной маске
Сезон 1 Серия 16
27 декабря 2018
Зловещая находка
Сезон 1 Серия 17
2 января 2019
Взрыв
Сезон 1 Серия 18
4 января 2019
Капучино с корицей
Сезон 1 Серия 19
7 января 2019
Лифт в преисподнюю
Сезон 1 Серия 20
9 января 2019
Химера совести
Сезон 1 Серия 21
14 января 2019
Драма в особняке
Сезон 1 Серия 22
15 января 2019
Загнанный зверь
Сезон 1 Серия 23
16 января 2019
Обратный отсчёт
Сезон 1 Серия 24
17 января 2019
Танцовщица
Сезон 1 Серия 25
21 января 2019
Проклятый дом
Сезон 1 Серия 26
22 января 2019
День рождения
Сезон 1 Серия 27
23 января 2019
Заговор на смерть
Сезон 1 Серия 28
24 января 2019
Двое из ларца
Сезон 1 Серия 29
28 января 2019
Любите ли вы театр?
Сезон 1 Серия 30
29 января 2019
Полтора часа в аду
Сезон 1 Серия 31
30 января 2019
Образцовая семья
Сезон 1 Серия 32
31 января 2019
График выхода всех сериалов
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