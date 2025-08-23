Меню
Киноафиша Статьи До финала «Киберслава» осталось 7 серий, и дата их выхода уже не тайна: «Кинопоиск» раскрыл карты

23 августа 2025 13:46
Обещанного больше не ждут три года.

Судьба многострадального «Киберслава» держала фанатов в напряжении, но теперь можно выдохнуть, расслабиться и настроиться на позитив. На фестивале «Новый сезон» показали свежий тизер, который наконец прояснил планы релиза анимационного экшена про кибер-богатырей.

Первые зрители — только на фестивале

С 15 по 20 сентября 2025 года новые серии «Киберслава» впервые покажут только в рамках фестиваля «Новый сезон». Это будет закрытый предпремьерный показ, так что увидеть продолжение осенью смогут лишь обладатели заветных билетов.

В программу включили сразу два «кибер»-проекта: вместе с «Киберславом» покажут и вторую часть «Кибердеревни», но если её выход на «Кинопоиске» подтверждён, то с «Киберславом» ситуация сложнее.

Когда смотреть онлайн

По информации «Кинопоиска», до конца 2025 года зрители увидят три новые серии. Остальные четыре эпизода выйдут в январе-феврале 2026-го. То есть полноценного выхода оставшихся семи серий раньше зимы ждать не стоит.

Пока в открытом доступе остаётся лишь первый эпизод, вышедший на Новый год. Он вызвал бурю обсуждений: кто-то ставил «Киберслав» в один ряд с «Ковбоем Бибопом» и «Эрго Прокси», другие язвили.

Но в одном зрители сошлись точно — сеттинг на стыке славянского фольклора и киберпанка оказался уникальным и зацепил даже скептиков.

Итог

Тем, кто надеялся увидеть продолжение сразу после сентября, придётся набраться терпения. Пока интрига сохраняется: несколько счастливчиков посмотрят серии первыми, а всем остальным остаётся ждать релиза на «Кинопоиске» и надеяться, что переносов больше не будет.

Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Киберслав», тизера к фестивалю «Новый сезон»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
