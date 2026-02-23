Уже круче «Магической битвы»: «Киберслав» встал в один ряд с лучшими аниме в истории – от «Евангелиона» до «Ковбоя Бибопа»

В аниме давно сложилось негласное правило: громкий хит почти всегда вырастает из манги или ранобэ. «Магическая битва», «Поднятие уровня в одиночку», «Атака титанов» – у всех был фундамент в виде первоисточника и готовой фан-базы.

Оригинальные проекты, созданные с нуля, – редкость. Именно поэтому «Евангелион», «Ковбой Бибоп» и «Твое имя» так ценятся: они родились из чистой идеи. Теперь к этому списку, по факту, добавился «Киберслав».

Российский сериал, стартовавший на «Кинопоиске» в конце 2024 года, к концу 2025-го получил новые эпизоды и до сих пор удерживает рейтинг 8,5 – это выше, чем у «Магической битвы» (8,2) и «Поднятия уровня в одиночку» (8,4).

И все это без манги, без какой-либо литературной основы – лишь с заранее хорошо «прогретой» аудиторией.

Мир проекта – смесь славянского фэнтези и киберпанка. Князья соседствуют с демонами, по небу идут звездолеты, а знакомые сказочные образы получают мрачное переосмысление.

«Спящая красавица», «Морозко», «Серый волк», «Золотая рыбка» – названия звучат привычно, содержание удивляет. Это аккуратная, но жесткая деконструкция русской сказки в стиле аниме.

Пока главная претензия одна – эпизодов мало. Но сам факт появления оригинального проекта такого уровня уже ставит «Киберслава» в один ряд с культовыми тайтлами. Верим, что удержит планку?

