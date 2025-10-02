«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде

Ровно 30 лет назад, 4 октября 1995-го, японское телевидение впервые показало «Евангелион». Тогда никто не мог предположить, что история о подростках, управляющих гигантскими мехами, превратится в один из самых спорных тайтлов в истории — повлияет и на будущее аниме, и на зрителей по всему миру.

Сегодня «Ева» — неотъемлемая часть разговоров о взрослении, страхах, религии и даже поп-культуре в целом.

Для нас особенно интересно услышать мнение тех, кто делает анимацию сегодня в России. Вероника Хорева, композер нашумевшего «Киберслава», «Майора Грома: Игра» и спортивного аниме для Netflix, рассказала «Киноафише», в чем уникальность легендарного сериала Хидэаки Анно.

«Феномен в мире мехов»

«Ева была определенным феноменом в мире аниме про мехов. То есть если раньше мехи это было чисто аниме про роботов и супергероев без каких-либо эмоциональных проблемок, то Ева показывала супергероику с не самых приглядных сторон.

Со сломленными и не самыми идеальными персонажами, что сильно отдалось в сердцах многих людей. Собственно это до сих пор работает», — говорит Хорева.

И правда, до «Евангелиона» меха-аниме в основном сводились к зрелищным битвам и технодизайну. Но здесь зритель столкнулся с совсем другим: подростки страдали от одиночества, герои сомневались в себе, а сюжет не предлагал простых ответов.

Для взрослых, а не для детей

«То есть это аниме было одно из немногих того времени, что стало показывать мультфильмы не как что-то для детей, а охватило большую часть взрослой аудитории, потому что проблемы там появились именно взрослые, персонажи живые и так далее», — объясняет создательница «Киберслава».

В этом и заключается главная заслуга «Евангелиона». Он стал переломной точкой, после которой аниме перестало восприниматься исключительно как «развлечение для подростков».

В центре истории оказались вопросы, актуальные и для взрослых: личные травмы, депрессия, невозможность соответствовать чужим ожиданиям.

Время прошло, но эффект остался

Хорева отмечает, что и сегодня большинство сериалов про мехов остаются поверхностными:

«У нас ведь до сих пор создается огромное количество супер неэмоциональных аниме с кошмарным сценарием, поэтому “Ева” хорошо стоит на полке удачных тайтлов».

Тридцать лет спустя «Евангелион» продолжает вдохновлять и авторов, и зрителей. Он кажется слишком мрачным, слишком сложным, но именно это — часть его силы.

«Лично для меня, мне кажется она депресивненькой и слишком запутанной, но многие считают это гарантом качества, поэтому и любят, возможно», — подытожила Хорева.

От «Евы» к «Киберславу»

Символично, что о значении «Евангелиона» говорит композер, причастная к созданию «Киберслава» — российского аниме, которое имеет все шансы стать уже нашим локальным феноменом.

Там тоже есть свой культурный код, необычный визуальный язык и желание говорить с аудиторией на ее языке. Возможно, спустя годы «Киберслав» будут вспоминать так же, как сегодня вспоминают «Еву».

