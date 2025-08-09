Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»

Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»

9 августа 2025 17:09
Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»

Зрители напомнили еще несколько проектов, которые напоминает новинка с 1 эпизодом.

Вокруг «Киберслава» в Сети споров возникает не меньше, чем вокруг «Поднятия уровня в одиночку». Одни называют проект прорывом, другие — «бояринаниме», иронизируя над пафосом рекламных текстов.

Особо возмутились поклонники аниме из-за тезиса, дескать первое (на самом деле нет) русское аниме «нарушает главный закон жанра», потому что не основано на манге. И тут же привели примеры, поставив проект КП в один ряд с легендами.

Какие проекты можно поставить в ряд с «Киберславом»

В ответ в комментариях полетели названия культовых аниме, созданных без всякой манги. Первым делом вспомнили «Ковбой Бибор», «Гуррен-Лаганн», «Технолайз», и даже «Евангелион».

Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»

Тут же добавили «Эро Прокси», «Психопаспорт», «Darker Than Black», «Code Geass» и «Vivy: Песнь флюоритового глаза». А кто-то вообще напомнил, что в жанре давно существуют проекты, действие которых происходит не в Японии — и это никого не удивляет.

Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»

Сравнения по духу и сеттингу

По атмосфере «Киберслава» чаще всего сопоставляют с «Ergo Proxy» и «Psycho-Pass» — за смесь технофэнтези и киберпанка с сильной визуальной составляющей.

Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»

По подходу к авторскому миру без привязки к первоисточнику — с «Gurren Lagann» и «Last Exile». А по контрасту культур и жанров — с «Code Geass», который тоже смешивает исторические и футуристические элементы.

Главная претензия — к маркетингу

Многие в комментарииях отмечают, что «первое отечественное аниме» — громкая, но неточная формулировка. Вспоминают «Первый отряд» и даже советско-японский «Пингвинёнок Лоло».

Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»

А главный минус «Киберслава» для зрителей — не жанровые «законы», а то, что после одной серии ждать продолжения придётся, судя по намёкам, минимум год.

Вывод

Да, у «Киберслава» действительно необычный сеттинг — славянский фольклор на стыке с киберпанком. Но в том, что он «нарушает главный закон жанра», зрители усмотрели лишь рекламный трюк.

Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»

История жанра знает десятки аниме без манговой основы — и многие из них стали культовыми задолго до того, как в России решили сделать свой «прорыв».

Весь сезон «Киберслава» в 2025-м ждать не стоит, но есть сразу две приятные новости для фанатов русского аниме.

Фото: Кадр из сериала «Киберслав»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Обожаете музыку из заставки «Евангелиона»? Вместо нее должна быть русская песня, но японцы не выдержали Обожаете музыку из заставки «Евангелиона»? Вместо нее должна быть русская песня, но японцы не выдержали Читать дальше 9 августа 2025
Мальчик-бродяга, одноглазый чудила: почему в «Человеке-бензопиле» Дэнджи стал самым опасным Гибридом Мальчик-бродяга, одноглазый чудила: почему в «Человеке-бензопиле» Дэнджи стал самым опасным Гибридом Читать дальше 8 августа 2025
«Ну это чушь просто»: реальные следователи назвали «Первый отдел» дискредитацией сотрудников МВД (но запретить пока не призвали) «Ну это чушь просто»: реальные следователи назвали «Первый отдел» дискредитацией сотрудников МВД (но запретить пока не призвали) Читать дальше 10 августа 2025
«У меня нет больших надежд»: плохие новости для всех, кто ждал 4 сезон «Извне» в ближайшие месяцы — к этому все и шло «У меня нет больших надежд»: плохие новости для всех, кто ждал 4 сезон «Извне» в ближайшие месяцы — к этому все и шло Читать дальше 10 августа 2025
«Почему опять позорный кастинг?»: в новом «Человеке-пауке» появится Гвен Стейси, и фанаты комиксов уже крутят пальцем у виска «Почему опять позорный кастинг?»: в новом «Человеке-пауке» появится Гвен Стейси, и фанаты комиксов уже крутят пальцем у виска Читать дальше 10 августа 2025
Его даже Netflix выкупал: лучшим российским фильмом о войне по версии IMDb стал давний хит НТВ — иностранцы смотрят залпом и рыдают Его даже Netflix выкупал: лучшим российским фильмом о войне по версии IMDb стал давний хит НТВ — иностранцы смотрят залпом и рыдают Читать дальше 10 августа 2025
После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы Читать дальше 10 августа 2025
«Перевели на 25 языков и показывают в 55 странах мира»: Устюгов не только играет, но и поет в этом хите на Netflix «Перевели на 25 языков и показывают в 55 странах мира»: Устюгов не только играет, но и поет в этом хите на Netflix Читать дальше 10 августа 2025
Встал на конвейер: новый спин-офф «Игры престолов» еще не вышел, а уже повторил главную ошибку «Дома дракона» Встал на конвейер: новый спин-офф «Игры престолов» еще не вышел, а уже повторил главную ошибку «Дома дракона» Читать дальше 10 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше