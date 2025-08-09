Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»

Зрители напомнили еще несколько проектов, которые напоминает новинка с 1 эпизодом.

Вокруг «Киберслава» в Сети споров возникает не меньше, чем вокруг «Поднятия уровня в одиночку». Одни называют проект прорывом, другие — «бояринаниме», иронизируя над пафосом рекламных текстов.

Особо возмутились поклонники аниме из-за тезиса, дескать первое (на самом деле нет) русское аниме «нарушает главный закон жанра», потому что не основано на манге. И тут же привели примеры, поставив проект КП в один ряд с легендами.

Какие проекты можно поставить в ряд с «Киберславом»

В ответ в комментариях полетели названия культовых аниме, созданных без всякой манги. Первым делом вспомнили «Ковбой Бибор», «Гуррен-Лаганн», «Технолайз», и даже «Евангелион».

Тут же добавили «Эро Прокси», «Психопаспорт», «Darker Than Black», «Code Geass» и «Vivy: Песнь флюоритового глаза». А кто-то вообще напомнил, что в жанре давно существуют проекты, действие которых происходит не в Японии — и это никого не удивляет.

Сравнения по духу и сеттингу

По атмосфере «Киберслава» чаще всего сопоставляют с «Ergo Proxy» и «Psycho-Pass» — за смесь технофэнтези и киберпанка с сильной визуальной составляющей.

По подходу к авторскому миру без привязки к первоисточнику — с «Gurren Lagann» и «Last Exile». А по контрасту культур и жанров — с «Code Geass», который тоже смешивает исторические и футуристические элементы.

Главная претензия — к маркетингу

Многие в комментарииях отмечают, что «первое отечественное аниме» — громкая, но неточная формулировка. Вспоминают «Первый отряд» и даже советско-японский «Пингвинёнок Лоло».

А главный минус «Киберслава» для зрителей — не жанровые «законы», а то, что после одной серии ждать продолжения придётся, судя по намёкам, минимум год.

Вывод

Да, у «Киберслава» действительно необычный сеттинг — славянский фольклор на стыке с киберпанком. Но в том, что он «нарушает главный закон жанра», зрители усмотрели лишь рекламный трюк.

История жанра знает десятки аниме без манговой основы — и многие из них стали культовыми задолго до того, как в России решили сделать свой «прорыв».

Весь сезон «Киберслава» в 2025-м ждать не стоит, но есть сразу две приятные новости для фанатов русского аниме.