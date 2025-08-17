Уже официально: новые серии «Киберслава» наконец-то покажут уже в сентябре — только вот посмотреть их смогут лишь избранные

Меню
17 августа 2025 16:11
Не ждите появления экранок на пиратских сайтах.

Похоже, ждать появления следующих эпизодов «Киберслава» в онлайне придется еще ох, как долго, но создатели решили сделать самым преданным фанатам маленький презент. Увидеть продолжение приключений богатыря в киберпанке зрители смогут вживую уже в начале осени.

А все потому, что с 15 по 20 сентября новые серии покажут на фестивале «Новый сезон» — и только там.

Причем забавно, что в программу смотра включили сразу два «кибер»-проекта: к «Киберславу» добавилась и вторая «Кибердеревня». Но если с деревней все ясно — выйдет на «Кинопоиске» в положенное время, — то с «Киберславом» вопрос открытый. Дату релиза на платформе упорно не называют. Кто знает, может, как раз на фестивале и прозвучит долгожданный анонс?

Напомним, в сети сейчас есть лишь один эпизод анимационного экшена — тот самый, что вышел на Новый год и моментально стал предметом жарких споров.

Одни ставили «Киберслав» в один ряд с «Ковбоем Бибопом» и «Эрго Прокси», другие язвили про «бояринаниме». Но в одном зрители сходились: сеттинг слияния славянского фольклора и киберпанка зацепил, а продолжение хочется прямо сейчас.

На фестивале «Новый сезон» кроме «Киберслава» и «Кибердеревни» покажут третьих «Вампиров средней полосы», комедию «Няня Оксана» и документальный фильм-открытие (во всех смыслах) «Брат навсегда». Всего в программе — 18 проектов, но именно аниме о кибер-богатырях, кажется, станет самым ожидаемым для узкой для молодежной аудитории.

Так что сентябрь обещает интригу: несколько счастливчиков посмотрят продолжение первыми, остальные — будут ждать, терзаясь вопросом, когда же «Киберслав» появится на «Кинопоиске».

Ранее мы писали: Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня»

Фото: Кадр из аниме «Киберслав»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
