Ждали вторую серию «Киберслава»? А как насчет четырех сразу? Вот когда покажут продолжение главного российского аниме

Правда, о выходе на стриминги речь пока не идет.

Пока фанаты продолжают пересматривать первый эпизод «Киберслава» (вышел почти год назад…) и штурмовать комментарии «Кинопоиска» с вопросом «когда уже продолжение?», ответ наконец появился.

На Comic Con Игромир, который пройдет с 12 по 14 декабря в московском «Тимирязев Центре», покажут сразу четыре новых серии «Киберслава» – будет полноценный блок в первой части кинопрограммы фестиваля.

И если раньше зрителям удалось увидеть только одну серию, то теперь их ждет мини-марафон славянского киберпанка.

Что известно о продолжении?

Еще в сентябре 2025 года новые эпизоды показывали избранной аудитории на фестивале «Новый сезон», и первые рецензии подтвердили – проект держит марку.

Критики и блогеры отмечали, что «Киберслав» укрепляет статус самого ожидаемого российского анимационного проекта. Его называли «нашим “Ведьмаком”» и проводили параллели с «Атакой титанов» и «Кастлванией» от Netflix, хваля смешение японской, славянской и европейской эстетик.

Второй эпизод, по отзывам, добавляет истории нуарных красок, превращая сюжет о пропаже княгини в подобие «Китайского квартала» с элементами хоррора.

И главное, что авторы не стесняются взрослого контента: кровищи много, а откровенные сцены, правда, по мнению некоторых, местами сделаны топорно.

А что кроме «Киберслава»?

Comic Con Игромир порадует фанатов и другими громкими презентациями. В программе – фильмы «Левша», «Чебурашка 2» и «Король и Шут: Навсегда», а также сериалы «Майор Гром: Игра без правил», «Тайный город» и «Дети перемен. Новый сезон».

Так что декабрь станет настоящим праздником для всех, кто следит за развитием российского поп-культуры. И особенно – для тех, кто с нетерпением ждал возвращения в мрачный и технологичный мир «Киберслава».

Ранее мы также писали: Все еще ждете новые серии? Продолжение «Киберслава» выйдет лишь в 2027 году, но это уже будет совсем не аниме