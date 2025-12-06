От сходства с «Тремя богатырями» создатель «Киберслава» открещивается: увидите повтор, как только включите «Звездные войны»

Когда речь заходит о русской анимации, воображение сразу рисует весёлых богатырей из «Мельницы». Но что, если богатырь будет носить киберимпланты, а вместо Конька-Горбунка рядом окажется демон?

Именно этот диссонанс и стал главной фишкой «Киберслава» — самого ожидаемого взрослого мультсериала 2025 года, первую серию которого мы посмотрели аж 1 января. Подробнее о его создании рассказал ответственный за проект Стас Дмитриев.

«Я решил создать проект, который интересно смотреть лично мне»

Идея, по словам Дмитриева, родилась не в один миг, а зрела с 2016-2017 годов. После нескольких неудачных попыток «подстроиться под рынок» он и сценарист Дмитрий Яковенко решили пойти от обратного: сделать то, что нравилось бы им самим, их друзьям — взрослой аудитории, выросшей на комиксах и аниме.

Так и появилась дерзкая механика: вписать элементы киберпанка в древнерусский сеттинг. Звуковую атмосферу для этого мира создала группа Oligarkh, смешивающая фолк с электроникой, — что идеально легло в концепцию.

Почему это не «Три богатыря» и при чём здесь «Звёздные войны»

Прямого соперничества с «богатырской» франшизой команда не видит.

«У нас все-таки разные целевые аудитории, — поясняет Дмитриев. — Если говорить об анимации про богатыря в вакууме, мы сразу же представим себе работы "Мельницы" для детского и семейного просмотра. Но у нас же гораздо более мрачное и серьёзное зрелище», заявлял создатель в беседе с Mirf. Рейтинг 18+ здесь — не маркетинговая уловка, а необходимость: в истории есть драматургически оправданные жестокость, насилие и «немножко обнаженки».

Гораздо ближе по духу «Киберславу» оказались «Звёздные войны». Но не сюжетно, а по принципу соединения несоединимого. «В «Звёздных войнах» в футуристическом обществе встречаются древности вроде людей с мечами, которых все называют рыцарями.

У русского аниме обратная история: элементы футуризма вписаны в древний, славянский сеттинг. Главным источником вдохновения стал общий поп-культурный фон, особенно японская анимация, где футуризм в средневековом сеттинге — давно не новость.

Долгий путь: от вирусного трейлера до восьмилетнего марафона

Самой большой сложностью оказалось не производство, а поиск финансирования и специалистов по двухмерной анимации, человек из ниоткуда никем не воспринимался всерьез. Прорывом стал вирусный трейлер, выложенный в Сеть.

Увидев живую реакцию аудитории, студии заинтересовались. В итоге «Плюс Студия» предложила развить идею полного метра в сериал-приквел, чтобы глубже раскрыть вселенную.

Работа над первым сезоном из восьми серий шла с конца 2021 года. Это не быстрая конвейерная сборка, а кропотливое ручное творчество:

«Каждый кадр отрисовывается вручную, не без помощи компьютера, разумеется, но он здесь именно вспомогательный инструмент».

Планы: не просто сезон, а целая франшиза

Текущий сезон, финал которого мечтают представить до конца 2025-го, лишь начало. Команда уже работает над вторым сезоном, который также будет приквелом к изначально задуманному полнометражному фильму.

А после фильма, возможно, появится и третий сезон.

«Полный метр — та конкретная точка, к которой хочется прийти», — подтверждает Дмитриев.

Ждали вторую серию «Киберслава»? А как насчет четырех сразу? Вот когда покажут продолжение главного российского аниме.