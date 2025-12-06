Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От сходства с «Тремя богатырями» создатель «Киберслава» открещивается: увидите повтор, как только включите «Звездные войны»

От сходства с «Тремя богатырями» создатель «Киберслава» открещивается: увидите повтор, как только включите «Звездные войны»

6 декабря 2025 08:27
От сходства с «Тремя богатырями» создатель «Киберслава» открещивается: увидите повтор, как только включите «Звездные войны»

Рассказываем подробнее о создании самого долгожданного русского аниме.

Когда речь заходит о русской анимации, воображение сразу рисует весёлых богатырей из «Мельницы». Но что, если богатырь будет носить киберимпланты, а вместо Конька-Горбунка рядом окажется демон?

Именно этот диссонанс и стал главной фишкой «Киберслава» — самого ожидаемого взрослого мультсериала 2025 года, первую серию которого мы посмотрели аж 1 января. Подробнее о его создании рассказал ответственный за проект Стас Дмитриев.

«Я решил создать проект, который интересно смотреть лично мне»

Идея, по словам Дмитриева, родилась не в один миг, а зрела с 2016-2017 годов. После нескольких неудачных попыток «подстроиться под рынок» он и сценарист Дмитрий Яковенко решили пойти от обратного: сделать то, что нравилось бы им самим, их друзьям — взрослой аудитории, выросшей на комиксах и аниме.

От сходства с «Тремя богатырями» создатель «Киберслава» открещивается: увидите повтор, как только включите «Звездные войны»

Так и появилась дерзкая механика: вписать элементы киберпанка в древнерусский сеттинг. Звуковую атмосферу для этого мира создала группа Oligarkh, смешивающая фолк с электроникой, — что идеально легло в концепцию.

Почему это не «Три богатыря» и при чём здесь «Звёздные войны»

Прямого соперничества с «богатырской» франшизой команда не видит.

«У нас все-таки разные целевые аудитории, — поясняет Дмитриев. — Если говорить об анимации про богатыря в вакууме, мы сразу же представим себе работы "Мельницы" для детского и семейного просмотра. Но у нас же гораздо более мрачное и серьёзное зрелище», заявлял создатель в беседе с Mirf. Рейтинг 18+ здесь — не маркетинговая уловка, а необходимость: в истории есть драматургически оправданные жестокость, насилие и «немножко обнаженки».

От сходства с «Тремя богатырями» создатель «Киберслава» открещивается: увидите повтор, как только включите «Звездные войны»

Гораздо ближе по духу «Киберславу» оказались «Звёздные войны». Но не сюжетно, а по принципу соединения несоединимого. «В «Звёздных войнах» в футуристическом обществе встречаются древности вроде людей с мечами, которых все называют рыцарями.

У русского аниме обратная история: элементы футуризма вписаны в древний, славянский сеттинг. Главным источником вдохновения стал общий поп-культурный фон, особенно японская анимация, где футуризм в средневековом сеттинге — давно не новость.

От сходства с «Тремя богатырями» создатель «Киберслава» открещивается: увидите повтор, как только включите «Звездные войны»

Долгий путь: от вирусного трейлера до восьмилетнего марафона

Самой большой сложностью оказалось не производство, а поиск финансирования и специалистов по двухмерной анимации, человек из ниоткуда никем не воспринимался всерьез. Прорывом стал вирусный трейлер, выложенный в Сеть.

Увидев живую реакцию аудитории, студии заинтересовались. В итоге «Плюс Студия» предложила развить идею полного метра в сериал-приквел, чтобы глубже раскрыть вселенную.

Работа над первым сезоном из восьми серий шла с конца 2021 года. Это не быстрая конвейерная сборка, а кропотливое ручное творчество:

«Каждый кадр отрисовывается вручную, не без помощи компьютера, разумеется, но он здесь именно вспомогательный инструмент».

От сходства с «Тремя богатырями» создатель «Киберслава» открещивается: увидите повтор, как только включите «Звездные войны»

Планы: не просто сезон, а целая франшиза

Текущий сезон, финал которого мечтают представить до конца 2025-го, лишь начало. Команда уже работает над вторым сезоном, который также будет приквелом к изначально задуманному полнометражному фильму.

А после фильма, возможно, появится и третий сезон.

«Полный метр — та конкретная точка, к которой хочется прийти», — подтверждает Дмитриев.

От сходства с «Тремя богатырями» создатель «Киберслава» открещивается: увидите повтор, как только включите «Звездные войны»

Ждали вторую серию «Киберслава»? А как насчет четырех сразу? Вот когда покажут продолжение главного российского аниме.

Фото: Кадр из сериала «Киберслав»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
В основе аниме «Мой сосед Тоторо» история, достойная «Настоящего детектива»: разбираем теорию, из-за которой Ghibli выпускали опровержение В основе аниме «Мой сосед Тоторо» история, достойная «Настоящего детектива»: разбираем теорию, из-за которой Ghibli выпускали опровержение Читать дальше 9 декабря 2025
Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры Читать дальше 13 декабря 2025
Лило и Стич живут не «где-то на Гавайях»: есть конкретное место, с которого срисовали их дом — и в экранизации это упустили Лило и Стич живут не «где-то на Гавайях»: есть конкретное место, с которого срисовали их дом — и в экранизации это упустили Читать дальше 13 декабря 2025
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула» В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула» Читать дальше 12 декабря 2025
От каравая до дичи: пируем по рецептам из «Трех богатырей» — Илья и князь Владимир питались так От каравая до дичи: пируем по рецептам из «Трех богатырей» — Илья и князь Владимир питались так Читать дальше 12 декабря 2025
Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами Читать дальше 12 декабря 2025
Задумывались, где родители девочки из мультфильма «Маша и Медведь»? У фанатов есть 5 теорий – лишь одна из них совпадает с версией создателей Задумывались, где родители девочки из мультфильма «Маша и Медведь»? У фанатов есть 5 теорий – лишь одна из них совпадает с версией создателей Читать дальше 12 декабря 2025
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей» Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей» Читать дальше 12 декабря 2025
«С сыром и огурчиком»: как готовят чай в «Три кота» вы уже знаете, а вот к нему «крутой» бутерброд – Компот сделал за пару секунд «С сыром и огурчиком»: как готовят чай в «Три кота» вы уже знаете, а вот к нему «крутой» бутерброд – Компот сделал за пару секунд Читать дальше 12 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше